В обоснованиях санкций ЕС нашли ссылки на Википедию и кулинарный журнал

Совет ЕС для обоснования санкций против россиян использует источники «разной степени достоверности», в том числе статьи из «Википедии», выяснил Politico

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Евросоюз в качестве обоснования для введения санкций против россиян использует статьи из «Википедии» и материалы из СМИ «различной степени достоверности», в том числе издания, которые выпускают «больше кулинарных рецептов».

Об этом сообщает Politico со ссылкой на рабочие документы, которые Совет ЕС использовал для обоснования санкций против пяти российских бизнесменов, представителей власти и членов их семей.

Их дела, кроме статей из таких изданий, как Financial Times и Reuters, опираются также на машинный перевод материалов из российских или украинских источников. В качестве справочного материала приводятся статьи в «Википедии» о предполагаемой цели санкций. Также в качестве обоснования приводилась статья из журнала, который «чаще публикует кулинарные рецепты, чем серьезные журналистские материалы».

Politico получило доступ к этим материалам после того, как бывший обладатель контрольного пакета акций производителя минеральных удобрений «Акрон» Вячеслав Кантор получил извинения от Совета ЕС из-за формулировки в пакете обоснований санкций против него «еврей/русский».

Несколько ученых, нанятых юристами Кантора, сочли это антисемитским описанием, которое не следовало включать в официальный документ. «Мы искренне сожалеем об ошибке», — говорится в письме офиса главы Евросовета Шарля Мишеля от июля 2022 года. В нем подчеркивается, что пакет доказательств был исправлен. Однако Совет ЕС отказался исключить Кантора из санкционных списков и в сентябре того же года заявил, что «полагался на различные и надежные источники информации». В рамках ответа на утверждения адвокатов бизнесмена о недостоверности источников, европейские власти собрали еще один пакет обоснований, в который также вошла статья из «Википедии».

Как пишет издание, в марте группа юристов, многие из которых представляют интересы российских бизнесменов, опубликовала открытое письмо с жалобой на информацию, используемую ЕС.

«Многие лица были внесены в список только на основе общедоступных источников, собранных с помощью простого поиска в Google, в том числе из сомнительных статей онлайн-таблоидов или анонимных блогов, — утверждают они. — Из-за этой некорректной подготовительной работы многие определения санкций включают в свой перечень грубые искажения, ложные фактические заявления и несоответствия».

Для того чтобы лицо подверглось санкциям, доказательства сначала собираются страной ЕС, а затем передаются в Европейскую внешнеполитическую службу (EEAS), которая предоставляет их представителям всех 27 стран ЕС в Совете для голосования. Послы ЕС дважды в год решают, нужно ли обновлять список. Попавший под санкции может обратиться к Совету ЕС с просьбой о пересмотре решения, но это редко приводит к результату. По словам чиновника, проинформированного о конфиденциальных беседах, такие страны, как Эстония, Литва и Польша, сопротивляются исключению людей из списков, чтобы продолжать оказывать давление на Россию. Другой вариант — обращение в европейский суд, но, как отмечает Politico, его решение не гарантирует того, что чиновники ЕС не соберут новый пакет с теми же доказательствами.

Европейский дипломат, отвечая на вопрос газеты, является ли статья в «Википедии» подходящим доказательством для применения санкций сказал: «Нет общего определения того, может ли это быть приемлемо или нет. <...> Но это также должна быть очень хорошая статья в «Википедии».

Совет ЕС отказался комментировать непубличные документы, полученные Politico.

Совет ЕС также разослал «по всему миру» 248-страничный документ, призванный «служить доказательством, подтверждающим включение в список определенных экономических субъектов, включая бизнесменов, руководителей и распорядителей, членов их семей и других лиц, вовлеченных в предпринимательскую деятельность в Российской Федерации <...> путем демонстрации бизнес-среды и экономической реальности, в которой они функционируют».

Этот документ также помечен как материал для ограниченного доступа. Politico, ознакомившись с ним, пишет, что он основан на материалах, которые, «по-видимому, были поспешно взяты из Интернета». Например, это «переведенная DeepL» электронная таблица бюджета России на 2020 год, ссылка на статью в «Википедии» о российском фондовом индексе РТС и скриншоты веб-сайтов статистики российского экспорта.