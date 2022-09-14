Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

Журналисту было 68 лет. Причиной смерти стал инсульт

Владимир Сунгоркин (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер на 69-м году жизни. Об этом сообщило издание.

Причиной смерти стал инсульт, добавили в «Комсомольской правде».

«Сунгоркин участвовал в автопробеге на своей родине — в Приморском крае. Он был доставлен в районную больницу, врачи сделали все возможное, но их усилия не увенчались успехом», — рассказал источник «Звезды» в «Комсомольской правде».

Депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн выразил соболезнования в связи со смертью Сунгоркина, назвав его смерть «огромной и непоправимой потерей для российской журналистики и медиаиндустрии».

По его словам, он был «удивительно тактичным, корректным человеком», но в то же время «неизменно твердым в защите свободы слова и прав журналистов». «Очень активно работал в экспертном совете нашего Комитета», — отметил Хинштейн.

Соболезнования также выразили официальный представитель МИД России Мария Захарова и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Веселый, жизнерадостный, ироничный... Над всеми подшучивает — особенно над собой <...> Как мне рассказали, так он и умер вчера. В походе, в лесу, на ногах. Не удивлюсь, если в этот момент он тоже подшучивал над собой и своим инсультом», — написала Симоньян.

Захарова вспомнила, как в последний раз видела Сунгоркина во Владивостоке. «Ехала вниз по эскалатору, он — вверх. В толпе и гуле невозможно было докричаться, и я подумала, что обязательно еще пересечемся и нормально поздороваемся. Не получилось», — рассказала представитель МИД.

Владимир Сунгоркин родился 16 июня 1954 году в Хабаровске. В 1976 году он окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета и стал собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

В разные годы он занимал различные должности в газете — от заместителя редактора отдела рабочей молодежи до главного редактора, которым он стал в 1997 году. С 2002 года он также стал генеральным директором издательского дома.

В 2018 году он получил звание Заслуженного журналиста России. Сунгоркин награжден орденами «Знак Почета» в 1985 году и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени в 2014 году, а в 2019 году он был отмечен Почетной грамотой президента России.