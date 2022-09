Московский центр Карнеги работал с 1994 года и был одним из наиболее авторитетных аналитических центров на постсоветском пространстве

Фото: Денис Вышинский / ТАСС

Московский центр Карнеги объявил о закрытии во исполнение распоряжения российского Минюста. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале и на сайте аналитического центра.

«Тем не менее Фонд Карнеги за международный мир продолжает публиковать аналитику о России, Украине и соседних странах, в том числе и на русском языке», — говорится в сообщении.

Указ об учреждении Московского центра Карнеги подписал президент Борис Ельцин в 1992 году. В 1994 году этот аналитический центр начал работу в России в статусе представительства американского Фонда Карнеги за международный мир.

В апреле Минюст исключил Московский центр Карнеги из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций в России вместе с представительствами Human Rights Watch, Фонда имени Фридриха Эберта, Фонда Розы Люксембург и другими.

Решение о закрытии этих организаций в России Минюст объяснял «выявленными нарушениями действующего законодательства Российской Федерации».

В 2020 году Московский центр Карнеги занял 26-е место в мировом рейтинге аналитических центров Global Go To Think Tank Index Report 2020, составляемом Пенсильванским университетом. Это самая высокая строчка у аналитической организации из России: Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН занял в этом рейтинге 33-е место, МГИМО МИД РФ – 124-е место.

С 2008 по 2022 год московским подразделением фонда Карнеги руководил политолог Дмитрий Тренин.