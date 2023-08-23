Канада ввела санкции против «Уралсиба», «Росбанка» и «Интерроса»

Канада ввела санкции против «Уралсиба», «Росбанка» и «Интерроса»

Канада ввела санкции против 29 юридических и четырех физических лиц, в том числе «Северстали», «Интеррос Инвеста», гендиректора концерна «Калашников» Лепина и ректора РАНХиГС Комиссарова. Москва считает санкции незаконными

Фото: Андрей Любимов / РБК

Канада внесла в санкционный список четыре российских банка, перечень опубликован на сайте Министерства иностранных дел страны.

Под санкции Оттавы попали:

банк «Уралсиб»;

банк «Зенит»;

Росбанк;

Всероссийский банк развития регионов;

холдинг «Интеррос».

Также под санкции попали компания «Северсталь», НИЦ «Курчатовский институт», «Опытно-конструкторское бюро имени А.С. Яковлева», «Интеррос Инвест» (всего 29 юрлиц).

Санкции также ввели против начальника 106-го учебного центра им. В.И. Казакова, полковника Сергея Мучкаева, генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии» Николая Колесова, генерального директора концерна «Калашников» Владимира Лепина, а также ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова.

Всего в санкционном списке Канады 1319 физлиц и 448 юрлиц из России.

О том, что Канада намерена ввести санкции против 33 юридических и физических лиц из России, ранее сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Меры, по его словам, призваны убедить Россию покинуть территорию Украины.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России и вводить новые ограничения с конца февраля 2022 года — после начала специальной военной операции на Украине. Канада с тех пор неоднократно объявляла о новых санкциях и об ужесточении действующих мер.

Москва считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин называл их «безумными» и «бездумными» и отмечал, что они не смогли оказать серьезного влияния на страну.