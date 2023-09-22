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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Крым управляемой ракетой

Минобороны: Киев попытался атаковать Крым ракетой и двумя БПЛА, атака отражена
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Украина попыталась атаковать объекты на территории Крыма авиационными управляемыми ракетами и беспилотниками, сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Инцидент произошел около 10:30 мск.

Приблизительно в это время движение машин по Крымскому мосту приостановили, около 11:00 оно было возобновлено.

Материал дополняется.

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