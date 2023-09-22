Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Крым управляемой ракетой
Украина попыталась атаковать объекты на территории Крыма авиационными управляемыми ракетами и беспилотниками, сообщило Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве.
Инцидент произошел около 10:30 мск.
Приблизительно в это время движение машин по Крымскому мосту приостановили, около 11:00 оно было возобновлено.
Материал дополняется.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире