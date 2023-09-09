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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о попытке катеров-камикадзе атаковать Крымский мост

Минобороны: три украинских катера-камикадзе попытались атаковать Крымский мост
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Военная операция на Украине
Три украинских безэкипажных катера попытались атаковать Крымский мост, но были уничтожены российскими ВМС, сообщило Минобороны. Министерство сообщило также об уничтожении четырех кораблей с десантом ВСУ западнее Крыма
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российские корабли Черноморского флота обнаружили и уничтожили три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост, говорится в сводке Минобороны России.

«Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост», — сказано в сообщении.

Кроме того, военное ведомство сообщило об уничтожении западнее Крыма четырех быстроходных катеров с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 50 украинских военнослужащих.

После начала военной операции на Украине Крымский мост неоднократно подвергался атакам. Так, в прошлом октябре на нем взорвался грузовик, а затем загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего на полуостров железнодорожного состава. В результате взрыва погибли пять человек. Также частично обрушились два пролета автомобильной части моста.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел новый взрыв. Его совершили два украинских надводных беспилотника-камиказде. В результате атаки погибли два человека и пострадал один ребенок, которые ехали по мосту в момент атаки. Одна ветка автомобильной дороги из двух покосилась, но опоры моста остались стоять.

В ночь на 2 сентября Минобороны вновь сообщило о попытке украинских дронов атаковать мост; все беспилотники были уничтожены.

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Киев долгое время не признавал свою причастность к ударам по мосту. Однако в августе глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк рассказал, что лично занимался планированием и руководством октябрьской атаки. Он также утверждал, что после первой атаки специалисты приступили к разработке повторного теракта.

Москва считает терактами и осуждает атаки на мост. Президент России Владимир Путин говорил, что атаковать Крымский мост бессмысленно, потому что тот «уже давно не используется для военных перевозок».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Крымский мост катера ВСУ Военная операция на Украине Минобороны