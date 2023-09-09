Минобороны сообщило о попытке катеров-камикадзе атаковать Крымский мост
Российские корабли Черноморского флота обнаружили и уничтожили три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост, говорится в сводке Минобороны России.
«Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост», — сказано в сообщении.
Кроме того, военное ведомство сообщило об уничтожении западнее Крыма четырех быстроходных катеров с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 50 украинских военнослужащих.
После начала военной операции на Украине Крымский мост неоднократно подвергался атакам. Так, в прошлом октябре на нем взорвался грузовик, а затем загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего на полуостров железнодорожного состава. В результате взрыва погибли пять человек. Также частично обрушились два пролета автомобильной части моста.
В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел новый взрыв. Его совершили два украинских надводных беспилотника-камиказде. В результате атаки погибли два человека и пострадал один ребенок, которые ехали по мосту в момент атаки. Одна ветка автомобильной дороги из двух покосилась, но опоры моста остались стоять.
В ночь на 2 сентября Минобороны вновь сообщило о попытке украинских дронов атаковать мост; все беспилотники были уничтожены.
Киев долгое время не признавал свою причастность к ударам по мосту. Однако в августе глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк рассказал, что лично занимался планированием и руководством октябрьской атаки. Он также утверждал, что после первой атаки специалисты приступили к разработке повторного теракта.
Москва считает терактами и осуждает атаки на мост. Президент России Владимир Путин говорил, что атаковать Крымский мост бессмысленно, потому что тот «уже давно не используется для военных перевозок».