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Военная операция на Украине ,  
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Советник главы Крыма попросил сообщать об обломках сбитых дронов

Советник главы Крыма Крючков: просим сообщать об обнаружении обломков дронов
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Военная операция на Украине

Советник главы Крыма Олег Крючков попросил жителей Крыма сообщать о найденных обломках сбитых беспилотников на территории полуострова в спецслужбы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«При обнаружения обломков БПЛА сбитых ПВО или посаженных РЭБом — просим сообщать по телефонам специальных служб или горячих линий», — заявил Крючков.

В ночь на 21 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили над акваторией Черного моря и Крыма 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

Материал дополняется.

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