Советник главы Крыма попросил сообщать об обломках сбитых дронов
Советник главы Крыма Олег Крючков попросил жителей Крыма сообщать о найденных обломках сбитых беспилотников на территории полуострова в спецслужбы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«При обнаружения обломков БПЛА сбитых ПВО или посаженных РЭБом — просим сообщать по телефонам специальных служб или горячих линий», — заявил Крючков.
В ночь на 21 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили над акваторией Черного моря и Крыма 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
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