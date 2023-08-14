Индия не пригласила Зеленского на саммит G20 в Нью-Дели

Спецпредставитель Индии: Украины нет в списке приглашенных на саммит G20 в Нью-Дели

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / Reuters)

Украина не вошла в список стран, которые приглашены на саммит G20, сообщил журналистам специальный секретарь индийского председательства в G20 Миктеш Пардеши, передает корреспондент РБК.

Его спросили, ожидать ли визита президента Украины Владимира Зеленского на саммит «Большой двадцатки». «У нас есть лист из 9 стран, которых мы пригласили <…>. Страна, которую вы упомянули, не входит в этот лист», — ответил Пардеши. Он добавил, что на саммит приглашены Бангладеш, Алжир, Египет, Испания, Нидерланды, Оман и Сингапур.

Об таком же решении в начале июня заявлял глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. По мнению дипломата, на форме должны присутствовать только страны-участницы объединения, Украина же не входит в G20.

Пардеши также задали вопрос, будет ли Индия пытаться объединить страны глобального Юга против российской позиции по украинскому конфликту. «G20 — это экономический форум, а не форум для геополитических дискуссий», — пояснил Пардеши. На саммите могут обсудить экономические последствия конфликта, но не пути его решения, добавил он.

Представители стран G20 дважды на встречах в феврале и июле 2023 года не смогли согласовать итоговое заявление с осуждением военной операции на Украине. В «двадцатке» существуют разные мнения по поводу украинского кризиса и антироссийских санкций.

Саммит G20 пройдет в начале сентября 2023 года в Индии. Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли принимать очное участие в форуме.

На предыдущем саммите «двадцатки» на Бали в ноябре 2022 года Россию представлял глава МИДа Сергей Лавров. Как пояснил тогда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин лично принял решение не ехать на встречу, несмотря на личное приглашение индонезийской стороны.

На ноябрьский саммит 2022 года президент Индонезии Джоко Видодо пригласил Зеленского, хотя Украина не входит в «Большую двадцатку». Президент Украины отмечал, что окончательное решение о визите будет зависеть от того, приедет ли на встречу российский лидер. В итоге украинский президент участвовал в саммите, но по видеосвязи. Он обратился к его участникам с заявлением о десяти условиях «формулы мира».