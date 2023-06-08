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Индия не пригласила Зеленского на саммит G20 в Нью-Дели

МИД Индии: Зеленский не приглашен на сентябрьский саммит стран G20 в Нью-Дели
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Индия как председатель в «Группе двадцати» (G20) не приглашала президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите G20, который пройдет в Нью-Дели в сентябре. Об этом на брифинге заявил глава МИДа страны Субраманьям Джайшанкар.

На вопрос журналиста о том, приглашен ли Зеленский, дипломат ответил отрицательно.

«По нашему мнению, в саммите G20 участвуют государства — члены G20 и страны и организации, которых мы пригласили. Мы объявили список приглашенных сразу после того, как мы приняли председательство в G20», — заявил Джайшанкар.

Индия в этом году председательствует в G20. В 2022-м хозяйкой была Индонезия. На прошлогоднем саммите Зеленский принял участие в онлайн-формате. Прошедший 15–16 сентября 2022 года на Бали саммит G20 закончился принятием документа, в котором говорилось, что большинство представителей G20 «решительно осуждают» действия России на Украине. Тем не менее российская сторона настояла, чтобы в нем было указано наличие альтернативных точек зрения.

На саммите в Индонезии Россию представлял глава МИДа Сергей Лавров. Как тогда заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин лично принял решение не ехать на встречу, несмотря на личное приглашение индонезийской стороны. О сентябрьском саммите в Нью-Дели Песков в марте сказал, что участие Путина нельзя исключать.

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Индия G20 Украина Владимир Зеленский
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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