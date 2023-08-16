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Глава МИД Индии объяснил неприглашение Зеленского на G20

Глава МИД Индии объяснил, почему Зеленского не пригласили на саммит G20
Президент Украины не был приглашен на саммит G20 в Индию, так как мирным урегулированием должен заниматься Совбез ООН, заявил глава МИДа Джайшанкар. По его словам, сейчас нет возможности для урегулирования конфликта в целом
Субраманьям Джайшанкар
Субраманьям Джайшанкар (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

G20 не должна заниматься российско-украинским урегулированием, заявил журналистам в Нью-Дели министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Так он ответил на вопрос о причине неприглашения на предстоящий саммит президента Украины Владимира Зеленского.

«G20 следует заниматься тем, для чего она создана, и это причина принятого нами решения», — убежден Джайшанкар, передает корреспондент РБК. Индия рассматривает «Двадцатку» как международную площадку с фокусом на глобальный рост и верит, что ее фокус должен оставаться таким, пояснил он. «Мы заняли эту позицию из уважения к гостям G20», — добавил он.

Индия в этом году председательствует в неформальном объединении крупнейших экономик мира. Саммит G20 пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября.

О том, что в этом году Зеленский не примет участия в саммите, стало известно в июне. В саммите 2022 года, который прошел на индонезийском острове Бали, он принял участие в видеоформате и использовал его для представления своей «формулы мира».

3 августа американское издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что встреча на уровне глав государств, посвященная Украине, может пройти в сентябре на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке либо саммита G20 в Индии. Джайшанкар отверг такую возможность. «Есть только один саммит — это саммит G20», — ответил он на вопрос РБК о том, состоится ли такой саммит.

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Говоря о посреднических усилиях третьих стран, он высоко оценил действия Турции, благодаря участию которой удалось добиться заключения зерновой сделки. «Есть более, есть менее активные страны. Сейчас мы не видим окна возможностей для любой инициативы. Люди работают над частями проблемы, а не над ней в целом», — охарактеризовал он ход переговорных процессов.

«В настоящий момент я не думаю, что есть окно возможностей для урегулирования зерновой сделки и конфликта в целом, но тем не менее есть части проблемы, которые решаются: поставка удобрений, еды, обмен военнопленными. Поэтому я остаюсь оптимистичным», — сказал глава МИД Индии.

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Индия Владимир Зеленский саммит G20 приглашение
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