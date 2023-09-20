 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Польша отказалась от поставок оружия Украине

Премьер Моравецкий: Польша перестала поставлять оружие Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Польская армия должна в очень короткие сроки стать одной из сильнейших в Европе, поэтому Варшава перестала передавать Киеву оружие, сказал Моравецкий. Он попросил Зеленского «не играть по нотам» для желающих раздора с Украиной
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша перестала поставлять Украине оружие, занявшись вместо этого оснащением собственных вооруженных сил. Об этом заявил премьер Матеуш Моравецкий в эфире Polsat, пишет Dziennik.

«Даже если ты не хочешь защищаться, у тебя должно быть чем защититься — этого принципа мы придерживаемся, поэтому мы увеличили количество заказов», — сказал Моравецкий.

С его слов Варшава теперь «будет вооружаться самым современным оружием», страна делает ставку прежде всего на модернизацию армии и быстрое оснащение оружием, чтобы та стала одной из самых сильных в Европе.

«Мы посылаем Киеву слова предостережения — не играть по таким нотам, которые тут же подхватили так называемые русские тролли, все провокаторы, которые рады, что между нашими странами посеяно семя раздора», — добавил он.

Отношения двух стран резко охладели в сентябре из-за решения Польши запретить импорт украинского зерна при сохранении его транзита в другие страны ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своей речи на Генассамблее ООН, что некоторые европейские страны подрывают солидарность и «устраивают политический театр, делая из зерна триллер». МИД Польши вызвал посла Украины и выразил несогласие с позицией Киева. Варшава настаивает, что действует в интересах польских фермеров, поскольку цены на их продукцию падают из-за наплыва зерна с Украины.

Читайте на РБК Pro
Как автократам удалось построить в Сингапуре «экономическое чудо»
Экономика нищеты: почему российские сотрудники будут все беднее
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Как резюмировать любую информацию менее чем за 60 секунд

Польский президент Анджей Дуда говорил, что намерен встретиться с Зеленским в ООН, чтобы донести ему свои аргументы. Однако встреча отменилась. Дуда сравнивал действия Украины в этом вопросе с поведением утопающего человека, который может утопить тех, кто пытается ему помочь.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша Украина Матеуш Моравецкий поставки оружия
Материалы по теме
Зеленский заявил о зерновом триллере для московского актера
Политика
Первое судно покинуло Украину по «альтернативному зерновому коридору»
Политика
Киев рассказал, как посол Украины отстаивал в МИД Польши позицию о зерне
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,37 (+0,45) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 96,62 (+0,39) Инвестиции, 16:42
Семьям погибших при взрыве газа в Балашихе выплатят по ₽1 млн Общество, 23:16
Польша отказалась от поставок оружия Украине Политика, 22:56
Как власти планируют снизить цены на бензин и закрыть серый экспорт Бизнес, 22:48
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 22:39
Баку попросил проявить терпение из-за гибели российских миротворцев Политика, 22:17
В правительстве предложили изъять «курсовую ренту» у экспортеров Экономика, 22:05
Омбудсмен сообщил о 200 погибших в ходе боев в Карабахе Политика, 21:56
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
СКА прервал крупнейшую за два года серию поражений в КХЛ Спорт, 21:54
Как избежать или минимизировать появление пигментных пятен РБК и Вирсавия, 21:52
«Реал» вырвал победу у новичка Лиги чемпионов на 94-й минуте Спорт, 21:46
Лавров обвинил Запад в «развале Украины» Политика, 21:44
Лавров в ООН потребовал от США отменить указ Зеленского о переговорах Политика, 21:44
Путин «с удовлетворением отметил», что острая фаза в Карабахе преодолена Политика, 21:27
Ереван сообщил о разговоре Путина и Пашиняна о Нагорном Карабахе Политика, 21:04