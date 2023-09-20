Польша отказалась от поставок оружия Украине
Польша перестала поставлять Украине оружие, занявшись вместо этого оснащением собственных вооруженных сил. Об этом заявил премьер Матеуш Моравецкий в эфире Polsat, пишет Dziennik.
«Даже если ты не хочешь защищаться, у тебя должно быть чем защититься — этого принципа мы придерживаемся, поэтому мы увеличили количество заказов», — сказал Моравецкий.
С его слов Варшава теперь «будет вооружаться самым современным оружием», страна делает ставку прежде всего на модернизацию армии и быстрое оснащение оружием, чтобы та стала одной из самых сильных в Европе.
«Мы посылаем Киеву слова предостережения — не играть по таким нотам, которые тут же подхватили так называемые русские тролли, все провокаторы, которые рады, что между нашими странами посеяно семя раздора», — добавил он.
Отношения двух стран резко охладели в сентябре из-за решения Польши запретить импорт украинского зерна при сохранении его транзита в другие страны ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своей речи на Генассамблее ООН, что некоторые европейские страны подрывают солидарность и «устраивают политический театр, делая из зерна триллер». МИД Польши вызвал посла Украины и выразил несогласие с позицией Киева. Варшава настаивает, что действует в интересах польских фермеров, поскольку цены на их продукцию падают из-за наплыва зерна с Украины.
Польский президент Анджей Дуда говорил, что намерен встретиться с Зеленским в ООН, чтобы донести ему свои аргументы. Однако встреча отменилась. Дуда сравнивал действия Украины в этом вопросе с поведением утопающего человека, который может утопить тех, кто пытается ему помочь.
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