В США заявили, что хотели бы увидеть Зеленского на саммите G20 в Индии

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Власти США позитивно оценивают возможность участия президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Индии для продолжения работы над урегулированием конфликта, заявил советник американского лидера Джейк Салливан.

«С нашей точки зрения, каждый раз, когда у президента Зеленского есть возможность выступить перед какой-либо организацией или группой [людей], это играет позитивную роль», — сказал Салливан, отвечая на вопрос о том, разочарованы ли США тем, что Зеленского на саммит не пригласили (цитата по ТАСС).

По словам Салливана, в августе на встрече, проведенной в Саудовской Аравии, многие из «ключевых стран G20» встретились с представителями украинской стороны, чтобы «обсудить принципы справедливого и долгосрочного мира». Он отметил, что, по мнению властей США, позитивным было бы «присутствие Зеленского, какая-то его роль на G20».

Индия в этом году председательствует в неформальном объединении крупнейших экономик мира. Саммит G20 пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября в очном формате.

14 августа спецсекретарь индийского председательства в G20 Миктеш Пардеши заявил, что Украина не вошла в список стран, приглашенных на саммит. При этом на встречу приглашены Алжир, Египет и Бангладеш, уточнил он. Об этом же решении в начале июня сообщал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

Позже Джайшанкар заявил, что G20 не должна заниматься российско-украинским урегулированием. Индия рассматривает «Двадцатку» как международную площадку с фокусом на глобальный рост и верит, что ее фокус должен оставаться таким, добавил он.