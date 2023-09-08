branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 105,28 (+0,2) Инвестиции, 07 сен, 16:39 Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 98,2 (+0,35) Инвестиции, 07 сен, 16:39
В США заявили, что хотели бы увидеть Зеленского на саммите G20 в Индии Политика, 09:26
Управляющая компания «Открытие» избежит интеграции с брокером ВТБ Инвестиции, 09:19
Почему переворот в Нигере угрожает европейской атомной энергетике Pro, 09:12
Стали известны финалистки US Open Спорт, 09:12
Ближе к заводам: почему киберриски сместились в сторону промышленности РБК и Kaspersky, 09:10
«Победа» оценила потери от атак беспилотников на Москву Бизнес, 09:00
Названы девелоперы — лидеры по объемам комплексной застройки Недвижимость, 09:00
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
В Москве начались выборы мэра Общество, 08:59
ВТБ определился со сроками перевода клиентов из «Открытие Брокера» Инвестиции, 08:45
«Честные люди богатыми не бывают»: как изменить отношение к деньгами Pro, 08:43
В Новосибирске арестовали 17-летнего студента за поджог релейного шкафа Политика, 08:41
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 08:38
Как запуск iPhone 15 повлияет на продажи и акции Apple Pro, 08:20
У берегов ОАЭ разбился вертолет Общество, 08:12
Военная операция на Украине ,  
0 

В США заявили, что хотели бы увидеть Зеленского на саммите G20 в Индии

Салливан: США хотели бы видеть Зеленского на G20 в Нью-Дели
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Elke Scholiers / Getty Images
Фото: Elke Scholiers / Getty Images

Власти США позитивно оценивают возможность участия президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Индии для продолжения работы над урегулированием конфликта, заявил советник американского лидера Джейк Салливан.

«С нашей точки зрения, каждый раз, когда у президента Зеленского есть возможность выступить перед какой-либо организацией или группой [людей], это играет позитивную роль», — сказал Салливан, отвечая на вопрос о том, разочарованы ли США тем, что Зеленского на саммит не пригласили (цитата по ТАСС).

По словам Салливана, в августе на встрече, проведенной в Саудовской Аравии, многие из «ключевых стран G20» встретились с представителями украинской стороны, чтобы «обсудить принципы справедливого и долгосрочного мира». Он отметил, что, по мнению властей США, позитивным было бы «присутствие Зеленского, какая-то его роль на G20».

Индия в этом году председательствует в неформальном объединении крупнейших экономик мира. Саммит G20 пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября в очном формате.

14 августа спецсекретарь индийского председательства в G20 Миктеш Пардеши заявил, что Украина не вошла в список стран, приглашенных на саммит. При этом на встречу приглашены Алжир, Египет и Бангладеш, уточнил он. Об этом же решении в начале июня сообщал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

Позже Джайшанкар заявил, что G20 не должна заниматься российско-украинским урегулированием. Индия рассматривает «Двадцатку» как международную площадку с фокусом на глобальный рост и верит, что ее фокус должен оставаться таким, добавил он.

Читайте на РБК Pro
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика
Плохой сценарий: сможет ли забастовка в Голливуде погубить Disney
Конец «китайского чуда». Почему КНР прочат завершение 40-летнего бума
«Дорвался до власти»: какие действия выдают в вас бездарного начальника
Теги
Персоны
Джейк Салливан США G20 Индия Владимир Зеленский Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский пригрозил ЕС подать в арбитраж из-за ограничений для зерна
Политика
Bloomberg узнал о смягчении Китаем позиции по Украине перед саммитом G20
Политика
Reuters узнал, что Си Цзиньпин, вероятно, пропустит саммит G20 в Индии
Политика