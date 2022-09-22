Пушилин допустил попытку Киева перейти в контрнаступление на севере ДНР

Пушилин: ситуация на севере ДНР «крайне сложная», Украина может перейти в контрнаступление

В преддверии референдума о вхождении ДНР в состав России Пушилин заявил о «крайне сложной» ситуации на севере республики и предупредил о возможном контрнаступлении Украины

Денис Пушилин (Фото: РИА Новости)

Вооруженные силы Украины могут перейти в контрнаступление на севере Донецкой народной республики, ситуация там «крайне сложная», заявил в видеообращении в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, Киев сгруппировал на севере ДНР серьезные силы, руководство республики получает «тревожные сигналы». «Не исключено, что в ближайшее время [Украина] соберется ситуацию поменять и перейти в контрнаступление», — допустил он.

За два дня до этого глава ДНР заявил, что ВСУ пытались перейти к «очень активным действиям» на краснолиманском направлении, в селах Коровий Яр и Новоселовка и поселке Дробышево, но атака была отбита. Красный Лиман (Лиман) находится в 60 км к северо-западу от Донецка, в Краматорском районе Донецкой области. Власти ДНР сообщили о взятии города под контроль в конце мая.

Власти ДНР регулярно обвиняют украинскую сторону в обстрелах Донецка и других городов. Так, 22 сентября мэр Алексей Кулемзин заявил, что атаке подверглись крытый рынок в Ворошиловском районе, а также Кировский и Куйбышевский районы Донецка, в результате погибли шесть человек.

В своем обращении Пушилин также затронул тему референдума о вхождении в состав России, который должен пройти в ДНР 23-27 сентября: «Мы его долго ждали, мы о нем мечтали, наконец, референдум состоится. Поэтому принимаем решение и как можно быстрее возвращаемся домой».

ДНР проведет голосование в те же даты, что и руководство Луганской народной республики, а также пророссийские военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей. Российская Госдума уже пообещала, что поддержит решение участников, если они выскажутся за присоединение к России. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предупредил, что после проведения референдумов нападение на эти территории будет приравниваться к нападению на Россию.

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В ответ на проведение референдумов глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба назвал подконтрольные России территории незаконно оккупированными и пообещал, что Киев «будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России». Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция и задача Украины не меняются.

Ряд лидеров западных стран предупредили, что не признают итоги референдума, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассмотрит дополнительные ограничения против России.