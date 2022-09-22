При обстреле крытого рынка в Донецке погибли шесть человек

При обстреле Донецка погибли шесть человек

Атаке ВСУ подверглись несколько районов города, снаряды попали в крытый рынок, цветочные павильоны и маршрутку. В городе работает система ПВО

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Шесть человек погибли, шесть пострадали при обстреле крытого рынка в Донецке Вооруженными силами Украины, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил об обстреле центра города. Мэр Алексей Кулемзин написал в Telegram об обстреле крытого рынка в Ворошиловском районе, а также Кировского и Куйбышевского районов Донецка.

Донецкое агентство новостей со ссылкой на очевидцев пишет, что снаряды попали в цветочные павильоны и маршрутку. Депутат Народного совета ДНР Кирилл Макаров сообщил, что в городе работает система ПВО.

Украинские военные обстреливают центр Донецка из Орловки снарядами 155-мм калибра, передает СЦКК.

19 сентября Кулемзин сообщал о гибели 13 человек во время обстрела Куйбышевского района. Снаряд попал в остановку общественного транспорта.