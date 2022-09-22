При обстреле Донецка погибли шесть человек
Шесть человек погибли, шесть пострадали при обстреле крытого рынка в Донецке Вооруженными силами Украины, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил об обстреле центра города. Мэр Алексей Кулемзин написал в Telegram об обстреле крытого рынка в Ворошиловском районе, а также Кировского и Куйбышевского районов Донецка.
Донецкое агентство новостей со ссылкой на очевидцев пишет, что снаряды попали в цветочные павильоны и маршрутку. Депутат Народного совета ДНР Кирилл Макаров сообщил, что в городе работает система ПВО.
Украинские военные обстреливают центр Донецка из Орловки снарядами 155-мм калибра, передает СЦКК.
19 сентября Кулемзин сообщал о гибели 13 человек во время обстрела Куйбышевского района. Снаряд попал в остановку общественного транспорта.