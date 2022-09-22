В трех районах Крыма силы ПВО сбили беспилотники ВСУ

Глава Крыма сообщил, что против беспилотников также применяли системы радиоэлектронной борьбы. Ситуация находится под контролем, добавил Аксенов

Сергей Аксенов (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

В трех районах Крыма силами ПВО были сбиты беспилотники ВСУ, сообщили глава региона Сергей Аксенов. По его словам, против беспилотников также применялись системы радиоэлектронной борьбы.

«Ситуация находится под полным контролем», — написал Аксенов в телеграм-канале.

Власти Крыма неоднократно сообщали о работе систем противовоздушной обороны. Последний раз о работе ПВО в Крыму сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, дрон был обнаружен и сбит у села Верхнесадовое в Нахимовском районе города. Еще один беспилотник сбили в районе мыса Херсонес 28 августа. До того система ПВО срабатывала шесть дней подряд — с 18 по 23 августа.

20 августа беспилотник влетел в здание штаба Черноморского флота в Севастополе. Он попал в крышу, но серьезных повреждений не вызвал, сообщил тогда Развожаев. По его словам, дрон сбили, но уже когда он находился прямо над зданием штаба, аппарат упал и загорелся.

В Крыму с 31 июля действует желтый уровень террористической опасности. 8 сентября Аксенов вновь продлил его — до 23 сентября.