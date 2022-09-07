Киев взял на себя ответственность за взрывы на аэродроме в Крыму

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 60,55 (+0,05) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 61,18 (+0,33) Инвестиции, 16:17
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 21:09
ЦБ зафиксировал падение прибыли страховщиков на 62% в первом полугодии Финансы, 21:04
Трутнев сообщил о заключенных на ВЭФ соглашениях на ₽3,2 трлн Бизнес, 20:58
В Финляндии предложили создать «лигу-противовес НХЛ» Спорт, 20:50
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 20:43
«Газпром» оценил сокращение поставок газа в ЕС почти на 50% Бизнес, 20:40
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:29
Германия заявила о почти достигнутом пределе поставок оружия Украине Политика, 20:28
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 20:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:15
Какие пять вещей должны быть в гардеробе каждой женщины РБК и Charuel, 20:05
Кадыров заявил об отправке в Донбасс полка «Север» и батальона «Юг» Политика, 20:00
Какие IT-решения помогают строить быстрее и качественнее РБК и S+Консалтинг, 19:53
Киев взял на себя ответственность за взрывы на аэродроме в Крыму Политика, 19:46
Военная операция на Украине ,  

Киев взял на себя ответственность за взрывы на аэродроме в Крыму

О серии ракетных ударов ВСУ по крымским авиабазам, в том числе по аэродрому Саки, говорится в статье главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По данным российского Минобороны, «никакого огневого воздействия» по аэродрому не было
Фото: Mulch / ТАСС
Фото: Mulch / ТАСС

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и первый заместитель председателя оборонного комитета Михаил Забродский в совместной статье для издания «Укринформ» заявили, что Украина нанесла «серию успешных ракетных ударов по крымским авиабазам», в том числе по военному аэродрому Саки. Это первый раз, когда украинское военное руководство признает причастность к взрывам в Крыму.

Авторы статьи говорят об «успешных усилиях ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию» Крыма. «Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего — по аэродрому Саки», — говорится в тексте.

Взрывы на аэродроме Саки прогремели 9 августа. В российском Минобороны заявили, что на площадке хранения сдетонировало несколько авиационных боеприпасов. По данным ведомства, «никакого огневого воздействия» на аэродром не было. Авиационная техника не пострадала. Источники агентств «Интерфакс» и «РИА Новости» в качестве основной версии называли нарушение правил безопасности.

Власти Крыма сообщили о шести пострадавших и одном погибшем. Глава региона Сергей Аксенов заявил, что по факту взрывов было возбуждено уголовное дело. Позднее он оценил общий ущерб от этого происшествия и взрыва боеприпасов в Джанкойском районе в 700 млн руб.

Video

Медведев предупредил угрожающих Крыму украинских политиков о судном дне
Политика
Дмитрий Медведев

Киев до сегодняшнего дня официально не брал на себя ответственность за случившееся на аэродроме Саки, однако The New York Times со ссылкой на неназванного представителя украинских вооруженных сил еще в день взрывов писала, что за ними стоит Украина. CNN со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении отчет украинского правительства сообщал, что Киев признает ответственность за атаки на российские военные базы и на склад с оружием на полуострове.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock На рынке жилья КНР — пузырь. Может ли он спровоцировать мировой кризис
Статьи
Pro x The Economist
Как бразильская компания обогнала PepsiCo и разочаровала инвесторов
Статьи
Pro
Фото: wikipedia.org Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro
Почему Россия не сможет пойти по иранскому пути в ИТ-секторе
Статьи
Pro
Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже
Статьи
Pro
Фото: Seth Wenig / AP Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Newsmakers Как распознать у себя алкогольную зависимость: 9 признаков
Инструкции

В Минобороны Украины летом предупреждали, что могут использовать американские РСЗО HIMARS для ударов по российским объектам в Крыму. Российские власти резко осуждают такие заявления: зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил Киев о «судном дне» в случае атаки на Крым, а советник главы региона по информационной политике Олег Крючков заявил, что такие удары вызовут эффект бумеранга и закончатся более серьезным ущербом для самой Украины.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина ВСУ Крым ракетный удар
Материалы по теме
Минобороны назвало причину взрывов в Крыму
Политика
В крымской Новофедоровке после взрывов на аэродроме ввели режим ЧС
Общество
После взрывов на аэродроме в Крыму завели уголовное дело
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter