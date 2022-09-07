Киев взял на себя ответственность за взрывы на аэродроме в Крыму

О серии ракетных ударов ВСУ по крымским авиабазам, в том числе по аэродрому Саки, говорится в статье главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По данным российского Минобороны, «никакого огневого воздействия» по аэродрому не было

Фото: Mulch / ТАСС

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и первый заместитель председателя оборонного комитета Михаил Забродский в совместной статье для издания «Укринформ» заявили, что Украина нанесла «серию успешных ракетных ударов по крымским авиабазам», в том числе по военному аэродрому Саки. Это первый раз, когда украинское военное руководство признает причастность к взрывам в Крыму.

Авторы статьи говорят об «успешных усилиях ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию» Крыма. «Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего — по аэродрому Саки», — говорится в тексте.

Взрывы на аэродроме Саки прогремели 9 августа. В российском Минобороны заявили, что на площадке хранения сдетонировало несколько авиационных боеприпасов. По данным ведомства, «никакого огневого воздействия» на аэродром не было. Авиационная техника не пострадала. Источники агентств «Интерфакс» и «РИА Новости» в качестве основной версии называли нарушение правил безопасности.

Власти Крыма сообщили о шести пострадавших и одном погибшем. Глава региона Сергей Аксенов заявил, что по факту взрывов было возбуждено уголовное дело. Позднее он оценил общий ущерб от этого происшествия и взрыва боеприпасов в Джанкойском районе в 700 млн руб.

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Киев до сегодняшнего дня официально не брал на себя ответственность за случившееся на аэродроме Саки, однако The New York Times со ссылкой на неназванного представителя украинских вооруженных сил еще в день взрывов писала, что за ними стоит Украина. CNN со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении отчет украинского правительства сообщал, что Киев признает ответственность за атаки на российские военные базы и на склад с оружием на полуострове.

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В Минобороны Украины летом предупреждали, что могут использовать американские РСЗО HIMARS для ударов по российским объектам в Крыму. Российские власти резко осуждают такие заявления: зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил Киев о «судном дне» в случае атаки на Крым, а советник главы региона по информационной политике Олег Крючков заявил, что такие удары вызовут эффект бумеранга и закончатся более серьезным ущербом для самой Украины.