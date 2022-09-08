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Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности в Крыму

Сергей Аксенов
Сергей Аксенов (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В северной части Крыма и на стратегически важных объектах региона продолжит действовать высокий («желтый») уровень террористической угрозы, сообщил в Telegram глава республики Сергей Аксенов.

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 8 сентября 2022 года до 20:00 23 сентября 2022 года будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности», — написал он.

Это решение распространяется на Джанкойский и Красноперекопский районы, города Армянск, Джанкой и Красноперекопск, а также на объекты Минтранса, Минздрава, Минэнерго, Минпрома и других ведомств республики.

Аксенов подчеркнул, что обстановка в регионе «спокойная», власти ее контролируют, а безопасность Крыма и его жителей обеспечивается в полном объеме.

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Севастополь

Этот режим действует также в Севастополе (с 29 августа на 15 суток) и приграничных с Украиной Белгородской (до 22 сентября), Курской (до 22 сентября) и Брянской (до 21 сентября) областях.

Впервые о введении такого режима власти приграничных областей объявили в апреле, позднее часть из регионов — Воронежская область и Краснодарский край, где высокий уровень опасности действовал в некоторых районах, не стали его продлять. Губернатор Курской области Роман Старовойт указывал, что причина введения такого режима — «возможные провокации со стороны украинских националистов».

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