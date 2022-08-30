В Севастополе сбили беспилотник

Ситуация в городе под контролем, заверил губернатор. Беспилотники в Севастополе во второй половине августа сбивают почти каждый день

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Система ПВО сбила в Нахимовском районе Севастополя беспилотник, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО», — сообщил он. По словам губернатора, дрон сбили в районе села Верхнесадовое.

«Сейчас горизонт чист. Ситуация полностью под контролем», — заявил Развожаев.

В последний раз Развожаев сообщал о сбитом беспилотнике 28 августа. Тогда дрон сбили в районе мыса Херсонес. О работе ПВО в этом районе губернатор также говорил 23 августа. На тот момент беспилотники в районе Севастополя сбивали уже шестой день подряд. Власти заявляли, что поводов для беспокойства нет.

20 августа беспилотник влетел в здание штаба Черноморского флота в Севастополе. Он попал в крышу, но серьезных повреждений не вызвал, сообщил тогда Развожаев. Развожаев уточнил, что дрон сбили, но уже когда он находился прямо над зданием штаба, аппарат упал и загорелся.

Накануне в Севастополе продлили действие желтого уровня террористической опасности до 13 сентября. Он введен в городе с 31 июля.