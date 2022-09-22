Bloomberg узнал, что ЕС скоро опубликует план по борьбе с энергокризисом

Еврокомиссия (ЕК) собирается опубликовать документ с мерами по борьбе с энергокризисом 28 сентября, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, для сдерживания энергокризиса ЕК планирует сократить колебания на рынке, повысить ликвидность энергорынков и снизить стоимость природного газа. Кроме этого, тема борьбы с энергокризисом, в том числе ограничение цен на природный газ может стать одной из центральных на неформальной встрече лидеров стран ЕС 7 октября в Праге и на саммите ЕС в Брюсселе 20-21 октября.

Как пишет Bloomberg, в сентябре ЕК подготовила внутренний документ с анализом возможных вопросов по ограничению цен на газ. ЕК рассматривала возможный финансовый контроль над хабом Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах. По мнению ЕК, это позволит обеспечить более эффективную работу рынка с меньшей волатильностью.

Рост мировых цен на электроэнергию в Европе продолжается с конца февраля, когда ЕС в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввел против Москвы санкции. За этим последовало снижение, а позже и полное прекращение прокачки газа по «Северному потоку», рост цен на ископаемое топливо и рекордная инфляция. Ситуацию в европейской экономике осложняет сильнейшая засуха в центральной и южной частях региона.



В некоторых странах Европы из-за резкого роста цен на газ и, как следствие, на электроэнергиюсократилось производство на заводах, а многие из них оказались на грани закрытия. В июле страны — члены ЕС согласились сократить потребление газа на 15% по сравнению со средними показателями за последние пять лет с 1 августа по 31 марта 2023 года.



Москва в ответ на ограничительные меры Запада перевела расчеты за газ для недружественных стран (в список таких государств входит весь ЕС) в рубли. После отказа некоторых стран, в том числе Финляндии, Нидерландов, Польши, Дании и Болгарии, платить в российской валюте «Газпром» прекратил поставки. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце июляутверждала, что в общей сложности прокачка газа была прекращена в 12 стран ЕС.