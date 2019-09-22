Шойгу назвал главную угрозу для России «и не только»

По мнению главы Минобороны, она заключается в вере США в силовое превосходство и возможности Вашингтона пойти на неразумные шаги. Однако министр выразил надежду, что полномасштабная война сегодня России не грозит

Сергей Шойгу (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Основной угрозой для России и других стран является уверенность США в силовом превосходстве, что может привести эту страну к «не самым разумным» идеям. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные, — заявил глава Минобороны. — Именно в этой ситуации я вижу сейчас главную угрозу, и не только для России».

В современном мире также повысилась вероятность ошибки в системе управления вооружением — поэтому страны уделяют внимание информационной безопасности. «Когда ты осознаешь свою уязвимость и заинтересован в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности, это заставляет тебя включать голову», — добавил министр.

Шойгу выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне не стоит, однако отметил, что угроз в отношении страны не становится меньше. В частности, заявил он, «более непредсказуемым и менее небезопасным» мир делает выход США из двух соглашений в сфере контроля над вооружениями, а также неопределенность по поводу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).