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Политика ,  
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Шойгу назвал главную угрозу для России «и не только»
По мнению главы Минобороны, она заключается в вере США в силовое превосходство и возможности Вашингтона пойти на неразумные шаги. Однако министр выразил надежду, что полномасштабная война сегодня России не грозит
Сергей Шойгу (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Основной угрозой для России и других стран является уверенность США в силовом превосходстве, что может привести эту страну к «не самым разумным» идеям. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные, — заявил глава Минобороны. — Именно в этой ситуации я вижу сейчас главную угрозу, и не только для России».

В современном мире также повысилась вероятность ошибки в системе управления вооружением — поэтому страны уделяют внимание информационной безопасности. «Когда ты осознаешь свою уязвимость и заинтересован в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности, это заставляет тебя включать голову», — добавил министр.

Шойгу выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне не стоит, однако отметил, что угроз в отношении страны не становится меньше. В частности, заявил он, «более непредсказуемым и менее небезопасным» мир делает выход США из двух соглашений в сфере контроля над вооружениями, а также неопределенность по поводу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Политика
Пентагон предложил включить все новое оружие России в СНВ

В 2001 году США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). Наряду с СНВ-3 и Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) он был одним из соглашений, формировавших основу системы контроля над вооружениями. ДРСМД прекратил действие 2 августа. США объявили о выходе из соглашения, обвинив Россию в разработке ракет, нарушающих положения договора; Москва настаивала, что это оружие не противоречит ДРСМД.

Договор СНВ-3 ограничивает число развернутых Россией и США ядерных боезарядов на стратегических носителях (межконтинентальных баллистических ракетах, подводных лодках и бомбардировщиках) до 1550 единиц. Действие договора истекает в 2021 году. И США, и Россия неоднократно обвиняли друг друга в нарушении его условий, Вашингтон допускал, что соглашение может быть не продлено из-за его несовершенства: советник президента США Джон Болтон говорил, что договор не регулирует тактическое ядерное оружие и российские системы доставки боезарядов.

Политика
Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сергей Шойгу, угроза
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