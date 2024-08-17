Захарова обвинила итальянских репортеров в искажении фактов об атаке ВСУ

Съемочная группа итальянской государственной телерадиокомпании RAI в репортажах об атакованной ВСУ Курской области нарушила фактологию, заявила представитель МИДа Мария Захарова. Она опубликовала фрагмент из эфира на «России-24» в своем телеграм-канале.

Захарова напомнила, что журналисты находились на территории России незаконно, их материал она назвала «якобы репортажами».

«Была буквально не передернута, а переписана фактология, поставлена с ног на голову. То есть, черное называлось белым, а белое называлось черным», — сказала Захарова. Она добавила, что ситуацией дальше будут заниматься правоохранительные органы.

Речь идет о сотрудниках телеканала TG1, которым владеет RAI. Стефания Баттистини и Симона Траини сняли репортаж из города Суджа в Курской области, где с 6 августа идут боевые действия. Туда они прибыли на автомобиле ВСУ. Журналисты поговорили с местными жителями, показали поврежденные дома и автомобили.

16 августа российское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Италии в России Чечилию Пиччони в связи с действиями итальянских журналистов. По этому поводу дипломату выразили «решительный протест».

В ведомстве подчеркнули, что корреспонденты «грубейшим образом» нарушили российское законодательство и находились на территории Курской области для «обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима».