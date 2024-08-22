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Военная операция на Украине ,  
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Россия объявила в международный розыск выступившего в Канаде ветерана СС

Сюжет
Военная операция на Украине
Ветерана СС Ярослава Гунько в прошлом году пригласили в канадский парламент по случаю приезда президента Украины. Позже власти Канады назвали произошедшее ошибкой и извинились. Москва осудила инцидент и потребовала выдачи Гунько
Ярослав Гунько
Ярослав Гунько (Фото: кадр трансляции телеканала CTV News)

Россия объявила в международный розыск 99-летнего бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку (Гунько), которого в 2023 году пригласили в парламент Канады по случаю приезда президента Украины Владимира Зеленского, сообщила Генеральная прокуратура.

Ведомство заявило, что ему удалось добиться положительного решения о включении Гунько в базу данных Интерпола, в случае установления его местонахождения Москва направит запрос о выдаче ветерана СС, указано в сообщении.

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Гунько появился в парламенте Канады, когда в прошлом году туда приехал президент Украины Владимир Зеленский. Бывшего военнослужащего представили «украинско-канадским ветераном Второй мировой войны», который «сражался за независимость Украины против русских».

Когда выяснилось, что Гунько — ветеран СС, спикер палаты общин Канады Энтони Рота объявил об отставке, а премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения. Инцидент осудили ООН, Россия, Польша и Белоруссия.

Следственный комитет России возбудил дело против Гунько о геноциде. Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что ветеран СС причастен к убийству около 500 советских граждан. Следствие сообщило, что нашло в архивах документальные подтверждения о местах дислокации и ведении боевых действий дивизией СС «Галичина», в которой проходил службу Гунько.

Москва обращалась к Канаде с запросом о выдаче бывшего военнослужащего, но Оттава отказалась это сделать.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ветераны СС Канада международный розыск Интерпол Генпрокуратура
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