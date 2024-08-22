Россия объявила в международный розыск выступившего в Канаде ветерана СС
Россия объявила в международный розыск 99-летнего бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку (Гунько), которого в 2023 году пригласили в парламент Канады по случаю приезда президента Украины Владимира Зеленского, сообщила Генеральная прокуратура.
Ведомство заявило, что ему удалось добиться положительного решения о включении Гунько в базу данных Интерпола, в случае установления его местонахождения Москва направит запрос о выдаче ветерана СС, указано в сообщении.
Гунько появился в парламенте Канады, когда в прошлом году туда приехал президент Украины Владимир Зеленский. Бывшего военнослужащего представили «украинско-канадским ветераном Второй мировой войны», который «сражался за независимость Украины против русских».
Когда выяснилось, что Гунько — ветеран СС, спикер палаты общин Канады Энтони Рота объявил об отставке, а премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения. Инцидент осудили ООН, Россия, Польша и Белоруссия.
Следственный комитет России возбудил дело против Гунько о геноциде. Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что ветеран СС причастен к убийству около 500 советских граждан. Следствие сообщило, что нашло в архивах документальные подтверждения о местах дислокации и ведении боевых действий дивизией СС «Галичина», в которой проходил службу Гунько.
Москва обращалась к Канаде с запросом о выдаче бывшего военнослужащего, но Оттава отказалась это сделать.
Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину
Более 130 тыс. человек уехали из приграничья в Курской области
Дональд Трамп впервые после покушения на открытом воздухе. Видео
Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян
Отправленный на военную операцию музыкант из Дании добился разрыва контракта с Минобороны
Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой
Camry за 4,7 млн. руб. Как изменились цены на Toyota
Маск планирует вживить миллионам людей импланты в мозг
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов