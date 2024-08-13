Захарова ответила на решение бундесвера чтить часть нацистов
Мировое сообщество должно отреагировать на решение Германии включить немецких военных времен Адольфа Гитлера в список тех, кто должен служить примером воинской доблести, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.
«Бывшие нацисты вновь стали «героями» Германии. Мы должны бить в набат, чтобы планета очнулась», — написала Захарова.
Она прокомментировала издание Минобороны Германии уточнений для директивы, которые расширяют составленный в 2018 году «указ о традициях». Документ регламентирует «культуру памяти» в немецких войсках.
В документе приведен перечень военных, которых будут чтить в бундесвере как пример воинской доблести наравне с участниками сопротивления. Его дополнили списком офицеров вермахта, готовых стать «примером военного превосходства, оперативной готовности и воли к борьбе для достижения цели, когда этого требует миссия». Некоторые из них состояли в СС и НСДАП.
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