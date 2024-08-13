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Политика ,  
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Захарова ответила на решение бундесвера чтить часть нацистов

Захарова призвала мир очнуться из-за решения бундесвера прославлять нацистов

Мировое сообщество должно отреагировать на решение Германии включить немецких военных времен Адольфа Гитлера в список тех, кто должен служить примером воинской доблести, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

«Бывшие нацисты вновь стали «героями» Германии. Мы должны бить в набат, чтобы планета очнулась», — написала Захарова.

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Она прокомментировала издание Минобороны Германии уточнений для директивы, которые расширяют составленный в 2018 году «указ о традициях». Документ регламентирует «культуру памяти» в немецких войсках.

В документе приведен перечень военных, которых будут чтить в бундесвере как пример воинской доблести наравне с участниками сопротивления. Его дополнили списком офицеров вермахта, готовых стать «примером военного превосходства, оперативной готовности и воли к борьбе для достижения цели, когда этого требует миссия». Некоторые из них состояли в СС и НСДАП.

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Персоны
Мария Захарова Германия МИД нацисты
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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