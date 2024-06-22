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Политика ,  
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СК заявил о причастности ветерана СС Гунько к убийству 500 граждан СССР

Бастрыкин заявил о причастности ветерана СС Гунько к убийству 500 граждан СССР
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Бывший военнослужащий дивизии СС «Галичина» Ярослав Гунько (Хунка), который объявлен российскими властями в розыск, и его соучастники причастны к убийству около 500 граждан СССР. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

«Хунка и другие представители «Галичины» в 1944 году, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населенном пункте Гута Пеняцкая, совершили убийства не менее 500 граждан СССР», — рассказал Бастрыкин.

Он уточнил, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах и в костеле, среди убитых были евреи и поляки.

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Ярослав Гунько

99-летний Ярослав Гунько (Хунка) служил в дивизии СС «Галичина», набранной из украинских добровольцев и принимавшей участие во Второй мировой войне на стороне Германии в 1943–1945 годах.

В сентябре 2023 года его пригласили в парламент Канады во время визита в Оттаву президента Украины Владимира Зеленского. Гунько представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Произошедшее осудили ООН, Россия, Белоруссия, а также еврейские организации. Канада извинилась. МВД России объявило Гунько в розыск. В феврале 2024 года Москва передала Канаде запрос о выдаче ветерана СС, однако Оттава отказалась это делать.

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Теги
Александр Бастрыкин Следственный комитет Украина ветеран убийство СССР

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