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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский признал проблемы ВСУ на Покровском направлении

Сюжет
Военная операция на Украине
Российская армия продолжает наступление в Донбассе, в Киеве признают сложную ситуацию под Покровском и Торецком. Часть подразделений ВСУ отсюда ранее были переброшены в Курскую область
Украинские военнослужащие идут&nbsp;на свою позицию под городом Покровск
Украинские военнослужащие идут на свою позицию под городом Покровск (Фото: Reuters)

ВСУ обороняются на Покровском направлении, но ситуация для них складывается сложная, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном обращении.

«Оборона на Покровском, Торецком направлениях. Сложная ситуация», — сказал Зеленский.

20 августа Министерство обороны России заявило, что подразделения российских войск заняли Новгородское (Нью-Йорк) — стратегически важный транспортный узел. Новгородское находится к югу от Дзержинска (Торецка) и в течение двух лет было одним из нескольких населенных пунктов, вблизи которого линия соприкосновения не менялась в течение военной операции.

Населенный пункт Новгородское с середины XIX века назывался Нью-Йорком. По одной версии, название придумал бывший русский военный, владевший этими землями, по другой — переселившиеся в эту часть Донбасса немецкие колонисты. Переименовали его в Новгородское в 1951 году. Вновь поселок стал Нью-Йорком в 2021 году по решению Верховной рады. Власти ДНР изменения названий украинскими властями после 2014 года не признают.

Депутат Рады Марьяна Безуглая, ранее неоднократно критиковавшая командование ВСУ, комментируя ситуацию на этом направлении, предупредила, что Покровск и Торецк скоро могут перейти под контроль российской армии. «Наши подразделения выводят оттуда, оставляя целые полосы фронта на произвол, боеприпасы не добавляют, россияне проходят через пустые фортификации. В таких обстоятельствах оккупация Покровска — дело ближайшего будущего, а Торецк завершает свои последние дни. Выглядит так, будто мы отдаем Донетчину», — написала она в своем телеграм-канале.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Часть подразделений ВСУ, участвующих в боях в Донбассе, после начала вторжения в Курскую область, была переброшена на это направление. Некоторые украинские военные отмечали, что это осложнило для них ситуацию или как минимум не облегчило, писала The New York Times.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Торецк Нью-Йорк Донбасс Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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