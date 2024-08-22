Суд в Москве заочно арестовал участника операции ВСУ на острове Змеиный

Суд в Москве заочно арестовал экс-бойца «Азова» Пилипчука. По данным RTVI, его связывают с подготовкой теракта в Шереметьево. Пилипчук говорил, что был в составе группы, установившей флаг Украины на острове Змеиный летом 2022 года

Иван Пилипчук (Фото: из личного архива Ивана Пилипчука)

Басманный суд заочно арестовал бывшего бойца украинского батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен) Ивана Пилипчука по подозрению в совершении теракта (ст. 205 УК), сообщает «Коммерсантъ». На сайте суда есть карточка дела И.И. Пилипчука, которого обвиняют по п.а ч.2 ст. 205 УК (совершение теракта группой лиц; 12-20 лет лишения свободы). 22 августа по этому делу проходило заседание об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

МВД объявило Пилипчука в розыск, в карточке ведомства говорится, что он — украинец, родившийся в селе Барсово Тюменской области России. В чем конкретно его обвиняют, не уточняется, по данным RTVI, Пилипчука связывают с подготовкой теракта в аэропорту Шереметьево.

В конце июля Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Самары Ильи Ковылкова и уроженца Молдавии Михаила Дария к 15 и 22 годам лишения свободы по обвинению в подготовке теракта в Шереметьево. По версии следствия, они собирались взорвать около семи топливных цистерн на центральной заправочной станции в аэропорту, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Обвинение полагает, что мужчины действовали по заданию украинских спецслужб. Оба признали вину, но Дарий — частично.

Пилипчук (известен также под позывным «Зализняк») в интервью украинским СМИ рассказывал, что был участником группы военных, установивших флаг на острове Змеиный летом 2022 года после ухода оттуда российских войск. По его словам, в ходе операции он получил 17 осколочных ранений, в том числе в левый глаз.

Змеиный — скалистый остров площадью 20,5 га в Черном море недалеко от Одессы. Российские военные взяли его под контроль 25 февраля, на следующий день после начала спецоперации на Украине. Впоследствии Минобороны несколько раз сообщало о попытках ВСУ атаковать территорию. 30 июня 2022 года Минобороны объявило о выводе войск, назвав это «шагом доброй воли». Спустя несколько дней на острове был установлен украинский флаг.

В одном из интервью Пилипчука представляют офицером Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР). В материале говорится, что он был участником «Азова» еще во время антитеррористической операции украинской стороны (АТО) в Донбассе (2014-2018 годы).