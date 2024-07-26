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Военная операция на Украине ,  
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Обвиняемые в подготовке теракта в Шереметьево получили сроки до 22 лет

Фигурантов дела о подготовке теракта в Шереметьево приговорили к 15 и 22 годам
Сюжет
Военная операция на Украине
Илью Ковылкова и Михаила Дария приговорили к 15 и 22 годам лишения свободы по делу о подготовке теракта в аэропорту Шереметьево. По версии следствия, по заданию Киева они планировали взорвать около семи топливных цистерн
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Обвиняемых в подготовке теракта в Шереметьево Илью Ковылкова и Михаила Дария приговорили к 15 и 22 годам лишения свободы, передает «РИА Новости» со ссылкой на решение 2-го Западного окружного военного суда.

Прокуратура запрашивала для них сроки 21 год и 28 лет соответственно. Дарию предъявляли обвинения по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к терроризма и его пропаганда), ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации), Ковылкову — по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК (покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ). Обоим фигурантам также вменили ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на теракт) и ч. 3 ст. 223.1 (покушение на незаконное изготовление взрывчатки организованной группой).

Следователи считают, что Ковылков и Дарий планировали взорвать порядка семи топливных цистерн на центральной заправочной станции в столичном аэропорту Шереметьево для дестабилизации обстановки в России. По версии Генпрокуратуры, фигуранты действовали по заданию спецслужб Украины, за выполнение которого им обещали $3 тыс. Оба признали вину, но Дарий — частично.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС
Ковылков — житель Самары, работал поваром в одном из компьютерных клубов, а также закупал компоненты для самодельной взрывчатки. Дарий проживал в Подмосковье, занимался подготовкой потенциальных участников диверсий через Telegram, собирал необходимые фотографии за деньги и в 2022 году заявлял о желании учиться в украинской академии разведки.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия суд теракт Шереметьево Украина Следственный комитет прокуратура
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