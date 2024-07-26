Фигурантов дела о подготовке теракта в Шереметьево приговорили к 15 и 22 годам

Обвиняемые в подготовке теракта в Шереметьево получили сроки до 22 лет

Илью Ковылкова и Михаила Дария приговорили к 15 и 22 годам лишения свободы по делу о подготовке теракта в аэропорту Шереметьево. По версии следствия, по заданию Киева они планировали взорвать около семи топливных цистерн

Фото: Андрей Любимов / РБК

Обвиняемых в подготовке теракта в Шереметьево Илью Ковылкова и Михаила Дария приговорили к 15 и 22 годам лишения свободы, передает «РИА Новости» со ссылкой на решение 2-го Западного окружного военного суда.

Прокуратура запрашивала для них сроки 21 год и 28 лет соответственно. Дарию предъявляли обвинения по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к терроризма и его пропаганда), ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации), Ковылкову — по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК (покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ). Обоим фигурантам также вменили ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на теракт) и ч. 3 ст. 223.1 (покушение на незаконное изготовление взрывчатки организованной группой).

Следователи считают, что Ковылков и Дарий планировали взорвать порядка семи топливных цистерн на центральной заправочной станции в столичном аэропорту Шереметьево для дестабилизации обстановки в России. По версии Генпрокуратуры, фигуранты действовали по заданию спецслужб Украины, за выполнение которого им обещали $3 тыс. Оба признали вину, но Дарий — частично.