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Минобороны сообщило о попытках высадки ВСУ на остров Змеиный

Воздушный и морской десант Вооруженных сил Украины предпринял несколько неудачных попыток высадки на остров Змеиный в Черном море, сообщили в Министерстве обороны России.

При попытке захвата острова уничтожены более 50 украинских диверсантов, тела 24 военных остались на берегу, добавили в министерстве.

«В результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана. Противник понес большие потери», — говорится в сообщении министерства.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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