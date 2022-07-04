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Военная операция на Украине ,  
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Киев сообщил об установлении украинского флага на острове Змеиный

Остров&nbsp;Змеиный
Остров Змеиный (Фото: Maxar Technologies / Reuters)

На острове Змеиный, о выводе войск с которого ранее объявила Россия, установлен украинский флаг, сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк.

«Территория возвращена под юрисдикцию Украины», — заявила она (цитата по «Страна.ua»).

Минобороны объявило о выводе войск с острова Змеиный
Политика
Фото:Andrey Nekrasov / Global Look Press

Змеиный — каменистый остров площадью 20,5 га, который находится в Черном море недалеко от Одессы. Об установлении контроля над ним Минобороны России сообщило 25 февраля, на следующий день после начала спецоперации на Украине. Впоследствии ведомство несколько раз сообщало о попытках ВСУ атаковать территорию.

30 июня, чуть больше чем через четыре месяца после взятия острова, Минобороны объявило о выводе войск оттуда, назвав это «шагом доброй воли». Таким образом в ведомстве решили показать, что Россия «не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора» по вывозу зерна с Украины. Данное решение позволит не дать Киеву «спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря», уточнили в Минобороны.

В Киеве, в свою очередь, отметили, что украинским силам «слишком рано» занимать Змеиный. «Наши войска еще не высадились на острове <...> нам еще слишком рано формировать форпост на Змеином острове. Мы должны закончить расследование результатов военной операции», — сказала 1 июля Гуменюк.

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