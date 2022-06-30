Минобороны объявило о выводе войск с острова Змеиный
Российские военные в качестве «шага доброй воли» завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон, сообщили в Минобороны России.
Как заявили в ведомстве, этим шагом Россия показала мировому сообществу, что она «не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора» по вывозу зерна с Украины.
«Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря», — говорится в сообщении Минобороны России.
В министерстве отметили, что теперь слово за Украиной, «которая до сих пор не разминировала» побережье Черного моря у своих берегов, включая порты.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Бои за остров Змеиный, который входит в состав Одесской области, начались в тот же день. 25 февраля Минобороны России сообщило, что Змеиный перешел под контроль российских военных.
Изначально власти Украины сообщали, что все защитники острова погибли и им посмертно присвоят звание Героев Украины. Однако представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что 82 солдата украинского гарнизона сдались. Позже в украинской армии признали, что военные, ранее объявленные погибшими, находятся в российском плену.
В операции по взятию под контроль острова Змеиный участвовал российский ракетный крейсер «Москва». В ночь на 14 апреля, как сообщало российское Минобороны, на корабле произошел пожар из-за сдетонировавшего боеприпаса. Вечером того же дня крейсер затонул.
С того времени Минобороны России сообщило о ряде атак украинских военных на остров. Несколько попыток высадиться на Змеиный, по данным ведомства, ВСУ приняли в начале мае. Тогда Конашенков заявил, что эти действия привели к «катастрофе» для украинских сил: к гибели более 50 солдат, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и 30 беспилотников. 12 мая российские военные также сбили над островом беспилотник и перехватили три украинские баллистические ракеты «Точка-У».
В этом месяце, 20 июня, украинские силы вновь атаковали Змеиный. Минобороны России заявило, что ВСУ ударили по острову баллистическими ракетами «Точка-У», РСЗО «Ураган» и американскими гаубицами М-777 с позиций под Одессой и на острове Кубанский. В воздушном налете участвовали 15 ударных и разведывательных беспилотников, а также два турецких Bayraktar. По словам Конашенкова, над островом также заметили разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4 Global Hawk, а прикрытие дронов украинские силы обеспечивали системами С-300 с позиций в районе Тузлы и Очакова.
Эту атаку российские военные отбили, а «все средства поражения противника, выпущенные по острову, были уничтожены», заявили в Минобороны России.
Американская компания Maxar Technologies, специализирующаяся на производстве спутников и сопутствующих услугах, опубликовала спутниковые снимки острова Змеиный от 17 и 21 июня. Эти кадры в том числе показал CNN. На них видны крупные участки выжженной земли и разрушенная башня, сообщил телеканал.