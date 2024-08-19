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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал медлительность Запада причиной атаки на Курскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
Запад отказывается позволить ВСУ наносить дальние удары по России — это привело к операции в Курской области, сказал Зеленский. По его мнению, такие ограничения позволяют Москве наступать. Путин обещал дать достойный ответ Киеву
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Если бы западные страны сняли все имеющиеся ограничения на применение оружия на территории России, не было бы необходимости проводить операцию в Курской области, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Российские военные базы и аэродромы, объекты логистики и другие военные объекты — законная цель для ВСУ, сказал он.

Зеленский отметил, что если бы о планах ВСУ наступать на Курскую область узнали заранее, многие назвали бы это нереальным и «пересечением якобы самой красной из всех красных линий, которые есть у России». По его мнению, теперь «иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России» рассыпалась.

Дальнейшее промедление партнеров Украины становится «едва ли не наиболее весомой опорой российского наступательного потенциала», — полагает Зеленский.

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Фото:Сергей Петров / Global Look Press

В Курской области с 6 августа продолжаются боевые действия в связи с прорывом украинских подразделений на территорию региона. К 12 августа под контролем украинских военных оказалось 28 населенных пунктов области, говорил врио губернатора Алексей Смирнов. К тому времени из опасных районов уехали более 120 тыс. человек, всего эвакуации подлежали 180 тыс.

Российский президент Владимир Путин называл действия украинской стороны провокацией и объявил об отказе от переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики». «Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», — подчеркивал он.

«Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — предупреждал Путин. Он в июне говорил о возможности создания на Украине «санитарной зоны», если обстрелы российских территорий продолжатся.

Киев объяснял наступление желанием улучшить будущие переговорные позиции, в Кремле подчеркнули: «На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем».

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Владимир Зеленский Курская область Украина Военная операция на Украине поставки оружия
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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