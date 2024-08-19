Зеленский назвал медлительность Запада причиной атаки на Курскую область

Запад отказывается позволить ВСУ наносить дальние удары по России — это привело к операции в Курской области, сказал Зеленский. По его мнению, такие ограничения позволяют Москве наступать. Путин обещал дать достойный ответ Киеву

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Если бы западные страны сняли все имеющиеся ограничения на применение оружия на территории России, не было бы необходимости проводить операцию в Курской области, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Российские военные базы и аэродромы, объекты логистики и другие военные объекты — законная цель для ВСУ, сказал он.

Зеленский отметил, что если бы о планах ВСУ наступать на Курскую область узнали заранее, многие назвали бы это нереальным и «пересечением якобы самой красной из всех красных линий, которые есть у России». По его мнению, теперь «иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России» рассыпалась.

Дальнейшее промедление партнеров Украины становится «едва ли не наиболее весомой опорой российского наступательного потенциала», — полагает Зеленский.

В Курской области с 6 августа продолжаются боевые действия в связи с прорывом украинских подразделений на территорию региона. К 12 августа под контролем украинских военных оказалось 28 населенных пунктов области, говорил врио губернатора Алексей Смирнов. К тому времени из опасных районов уехали более 120 тыс. человек, всего эвакуации подлежали 180 тыс.

Российский президент Владимир Путин называл действия украинской стороны провокацией и объявил об отказе от переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики». «Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», — подчеркивал он.

«Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — предупреждал Путин. Он в июне говорил о возможности создания на Украине «санитарной зоны», если обстрелы российских территорий продолжатся.

Киев объяснял наступление желанием улучшить будущие переговорные позиции, в Кремле подчеркнули: «На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем».