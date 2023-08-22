Африканский союз приостановил членство Нигера в организации

Африканский союз — организация, объединяющая 55 государств, — приостановила членство Нигера и призвала к восстановлению конституционного порядка. Также в организации поддержали усилия ЭКОВАС по восстановлению порядка мирным путем

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Африканский союз приостановил членство Нигера в континентальном блоке и призвал своих членов избегать любых действий, которые моли бы узаконить власть мятежников, передает Reuters со ссылкой на заявление Совета мира и безопасности организации.

Как уточняет Al Arabya, решение о приостановке деятельности Нигера во всех мероприятиях Африканского союза, его органов и учреждений будет действовать до «эффективного восстановления конституционного порядка в стране».

В то же время в организации подчеркнули, что поддерживают усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению порядка в Нигере мирным путем, а также оценивают последствия возможного использования сил объединения для военной интервенции.

Африканский союз — межправительственная организация, объединяющая 55 государств континента, правопреемник Организации африканского единства (ОАЕ). Высшим органом Африканского союза является ассамблея, которая состоит из глав государств и правительств или их аккредитованных представителей.

Переворот в Нигере произошел 26 июля, президентская гвардия захватила главу страны Мохамеда Базума, он удерживается в своей резиденции до сих пор. К мятежу присоединились и командиры вооруженных сил.

Африканский союз, как и страны Запада, осудил переворот и 29 июля дал мятежникам 15 дней на восстановление конституционной власти. ЭКОВАС пригрозило мятежникам военной интервенцией, если Базум не будет освобожден. Национальный совет Нигера по защите родины (учрежденный мятежниками временный орган власти) проигнорировал ультиматум и уже 10 августа объявил о формировании нового правительства. Мятежники также угрожали казнить свергнутого президента в случае вторжения.

18 августа Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщал, что страны ЭКОВАС согласовали день возможной военной интервенции в Нигер, если дипломатические усилия потерпят неудачу. Однако, когда это произойдет, собеседник не уточнил. Спустя двое суток The Assosiated Press сообщила о провале переговоров ЭКОВАС и хунты. После этого комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах заявил телеканалу Al Jazeera, что применение военного сценария все еще рассматривается объединением.