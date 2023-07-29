Африканский союз дал 15 дней мятежникам в Нигере на восстановление власти

Военные в Нигере в конце июля заблокировали действующего президента и объявили о его свержении. Эти действия осудили в ООН и других международных организациях, США и Евросоюз пригрозили остановить экономическую помощь Нигеру

Фото: Balima Boureima / Reuters

Африканский союз осудил действия военных в Нигере, которые свергли президента страны Мохамеда Базума, и потребовал от них восстановить конституционную власть, передает AFP.

Совет союза по миру и безопасности «требует от военнослужащих немедленно и безоговорочно вернуться в казармы и восстановить конституционную власть в течение максимум 15 дней», говорится в заявлении по итогам заседания, посвященного события в Нигере.

Группа военных из президентской гвардии Нигера, назвавшаяся «Национальным советом по защите родины» (Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, СNSP), 26 июля заблокировала главу государства Мохамеда Базума в его резиденции. На следующий день было объявлено о свержении президента, к мятежникам присоединилось командование вооруженных сил. В Нигере закрыли границы и объявили комендантский час.

29 июля с заявлением выступил лидер мятежников, глава СNSP и начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани (незадолго до переворота Базум раздумывал о его увольнении, писала Jeune Afrique). Он назвал целью свержения президента желание бороться с «растратой государственных средств, безнаказанностью, коррупцией во всех ее формах и кумовством».

Чиани объявил себя главой государства и заявил, что действие Конституции приостановлено, а государственные институты, существовавшие при свергнутом президенте, будут распущены. Базум, по-прежнему заблокированный в своей резиденции, в отставку не подавал.

ООН, Африканский союз и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот в Нигере и призвали к освобождению президента Базума. С аналогичным заявлением выступил Евросоюз, который пригрозил полностью приостановить экономическую поддержку страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что партнерство США с Нигером «на сотни миллионов долларов» зависит от «сохранения демократического правления и конституционного порядка» в африканской стране. МИД России назвал переворот в Нигере «антиконституционной затеей» и призвал стороны конфликта воздержаться от применения силы.

Базум победил на выборах президента в 2021 году. France 24 называет его избрание «первым в истории Нигера переходом к демократии». Базум считается одним из самых прозападных лидеров Сахеля (регион в центральной части Африки, охватывающий территории Нигера, Буркина-Фасо, Мавритании, Мали и Чада).

Эксперты отмечают, что Запад приложил немало усилий, чтобы укрепить режим в Нигере, который обладает ценными ресурсами, отмечает телеканал. Из-за относительной стабильности в последнее время страна рассматривалась западными государствами как партнер для урегулирования гуманитарных кризисов в регионе.

Базум был близким союзником Франции и Париж в последние месяцы опасался, что недавние перевороты в Мали и Буркина-Фасо повторятся в Нигере, пишет Le Monde. В разговоре с Reuters эксперт немецкого аналитического центра Konrad-Adenauer-Stiftung Ульф Лессинг выразил мнение, что переворот в Нигере создаст возможности для укрепления позиций России и других стран. В российском МИДе предположения о вмешательстве Москвы в ситуации в Нигере назвали «вбросами», не имеющими под собой оснований.