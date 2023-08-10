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Переворот в Нигере ,  
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Мятежники Нигера сформировали переходное правительство

Мятежники Нигера объявили о формировании переходного правительства
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Переворот в Нигере
В состав нового правительства вошел 21 министр, возглавил его Али Ламин Зейн, по совместительству он занял пост министра экономики и финансов. Военный переворот в стране произошел в конце июля

Национальный совет Нигера по защите родины сформировал новое правительство переходного периода, сообщает портал ActuNiger. В его состав вошел 21 министр.

Так, возглавил кабинет министров Али Ламин Зейн, он также стал министром экономики и финансов.

Министром национальной обороны назначен генерал-лейтенант Салифу Моди, министром внутренних дел — бригадный генерал Мохамед Тумба. Пост главы МИД занял Бакари Яу Сангаре.

В конце июля в Нигере произошел военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани объявил себя новым лидером страны. США, ЕС и Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) осудили переворот.

ЭКОВАС выдвинуло ультиматум лидерам переворота, пригрозив применить силу, если власть свергнутого президента не будет восстановлена. Это требование не было выполнено. Военные в итоге закрыли воздушное пространство страны из-за опасений по поводу интервенции из соседних стран.

Накануне мятежники обвинили Францию в нарушении воздушного пространства, атаке на позиции национальной гвардии и «освобождении террористов», Париж обвинения отверг.

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Елена Чернышова
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