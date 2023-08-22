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Переворот в Нигере ,  
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Алжир сообщил о просьбе Франции пустить самолеты для «вторжения в Нигер»

Radioalgerie: Алжир отказался пустить самолеты Франции для интервенции в Нигер
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Переворот в Нигере
Алжир не пропустил французский военный самолет в Нигер, но разрешение выдало Марокко, сообщило алжирское радио и назвало этот шаг планами вторжения. Франция опровергала намерения вторгнуться в Нигер, где она имеет военную базу
Фото: Леонид Фаерберг / Global Look Press
Фото: Леонид Фаерберг / Global Look Press

Франция просила доступ в воздушное пространство Алжира для военной операции в Нигере, но власти республики ответили отказом, сообщило государственное Radio Algeria.

После отказа французская сторона запросила аналогичное разрешение у Марокко и получила его, сообщает радио.

Остается неясным, что подразумевают под военной операцией алжирские власти, МИД Франции опроверг информацию о подготовке интервенции.

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У Алжира и Франции сохраняются непростые отношения: Алжир до 1962 года был колонией Франции, в процессе обретения им независимости в стране произошла затяжная война, унесшая, по разным подсчетам, до 2 млн жизней. Сейчас отношения осложняются также спорами по вопросу безопасности в регионе, общей истории, а также освещением французскими СМИ ситуации с правами человека в Алжире.

В столице Нигера Ниамее находится крупнейшая французская авиабаза в Западной Африке, численность ее персонала составляет 1,5 тыс. человек. Также в стране расквартированы миротворцы из Германии, Италии и США.

Алжир поддерживает свергнутого президента Мохамеда Базума и настаивает на применении исключительно мирных средств для восстановления конституционного строя. «Алжир призывает к осторожности и сдержанности на фоне планов иностранной военной интервенции, которые, к сожалению, рассматриваются как возможные и приемлемые варианты, тогда как являются лишь осложняющими факторами и обострением нынешнего кризиса», — заявил МИД страны.

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«Военная интервенция может воспламенить весь регион Сахеля, Алжир не будет применять силу в отношении своих соседей», — пояснил президент Алжира Абдельмаджид Теббун.

Источник Reuters в правительстве Алжира пояснил, что власти обеспокоены риском притока мигрантов из Нигера и другими последствиями: «Мы против переворота, но мы против и военных действий, которые ухудшат ситуацию в Нигере и за его пределами в Сахеле».

Провести военную операцию в Нигере планировали члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Они требуют мирного возвращения власти свергнутому президенту, которого удерживают в его резиденции, хунта ответила отказом. По сведениям Associated Press, переговоры не дали результата. Власти Нигера объявили о мобилизации более 50 тыс. добровольцев.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Власть захватила группа военных из президентской гвардии, позднее к мятежникам присоединилось и командование вооруженных сил. Новые власти решили судить Базума по обвинению в госизмене и подрыве безопасности государства и пригрозили убить его в случае интервенции.

Свергнутый президент обратился к США и международному сообществу с просьбой восстановить конституционный порядок. Действия мятежников осудили в ООН, Соединенных Штатах, Африканском союзе и ЕС. Российский МИД призвал конфликтующие стороны воздержаться от применения силы.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Франция Нигер Марокко Мохамед Базум военный переворот ЭКОВАС
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