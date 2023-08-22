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Трутнев назвал общую военную подготовку необходимой для будущего России

Вице-премьер Трутнев призвал возродить в России всеобщую военную подготовку
Всеобщая военная подготовка необходима, когда Россия «испытывает мощное санкционное давление» и «обстрелам подвергаются десятки городов», заявил Трутнев. С нового учебного года занятия по подготовке внедрят в школах и вузах
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В России необходимо ввести всеобщую военную подготовку, заявил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на совещании по безопасности Дальнего Востока.

Трутнев отметил, что Россия сейчас «испытывает мощное санкционное давление», кроме того, «обстрелам подвергаются десятки городов». В этих условиях, считает вице-премьер, «возрождение всеобщей военной подготовки, патриотических, духовных традиций нашего народа является необходимым для победы сегодня и для будущего России завтра» (цитата по ТАСС).

По мнению полпреда, в том, что касается воспитательной и патриотической работы, «за последние три десятилетия накоплено немало проблем и ошибок»; помимо того, в России «происходила деградация» системы военной подготовки. «Была ликвидирована начальная военная подготовка в школах. В высших учебных заведениях начальной военной подготовкой на сегодняшний день занимаются всего 1,4% обучающихся», — посетовал вице-премьер.

Трутнев заявил, что число специалистов, которых каждый год выпускает Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), снизилось в 80 раз по сравнению с советским периодом.

Подготовка граждан к военной службе определяется федеральными законами и законами в области обороны. Общая военная подготовка включает получение начальных знаний; подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях и на учебных пунктах организаций в соответствии с государственными образовательными стандартами; военно-патриотическое воспитание; медицинское освидетельствование и обследование. К предметам общевоенной подготовки относят: строевую и огневую подготовку; общевоинские уставы; техническую и военно-медицинскую подготовку; радиационную; химическую и биологическую защиту; инженерную и общественно-государственную подготовку; обеспечение безопасности воинской службы и топографическую подготовку.

Составная часть общей военной подготовки — начальная военная подготовка, предмет, который был отменен в школах в 1990-х годах. О его возвращении власти заговорили в прошлом году. В ноябре 2022 года министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что курс по начальной военной подготовке будет проводиться в школах на уроках ОБЖ и будет обязательным. При этом в телеграм-канале «Большая перемена РФ», который ведет пресс-служба ведомства, сообщалось, что занятия будут внеурочными, начать их планируют с 1 сентября 2023 года. Минпросвещения в декабре 2022 года утвердило федеральную образовательную программу для школ, в которой, в частности, предусмотрена начальная военная подготовка в рамках изучения ОБЖ.

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С 1 сентября 2024 года уроки ОБЖ заменит предмет «Основы безопасности и защита Родины», который будет включать в себя более широкий курс начальной военной подготовки.

Занятия по начальной военной подготовке с этого учебного года внедрят и в вузах. Как заявили в Минобрнауки, курс призван помочь овладеть необходимыми знаниями, «создавать и поддерживать в повседневной жизни и на работе безопасные условия жизнедеятельности», в том числе при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Юрий Трутнев военная подготовка патриотическое воспитание
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