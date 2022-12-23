В российских вузах внедрят начальную военную подготовку

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Миноборнауки совместно с Минобороны разработало и направило для включения в образовательные программы высших учебных заведений модуль «Основы военной подготовки», сообщила пресс-служба Миноборнауки.

«Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе», — говорится в сообщении ведомства.

Учебный модуль, указывает министерство, позволит овладеть знаниями, необходимыми, в соответствии с требованиями образовательных стандартов, создавать и поддерживать в повседневной жизни и на работе безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

Кроме того, программа включает в себя разделы о направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России, а также о международных отношениях, правовых основах прохождения военной службы, строевой и медицинской подготовке.

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