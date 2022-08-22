Росгвардия проверит охрану «Традиции» после гибели дочери Дугина
Следственный комитет и Росгвардия проведут проверку служб безопасности подмосковного фестиваля «Традиция» в связи с убийством Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. Об этом написал в Telegram глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Депутат указал, что на фестивале работали частные охранные организации «Комкон-Безопасность» и «Феникс» и именно на мероприятии была заложена бомба, из-за взрыва которой погибла Дугина.
РБК направил запросы в «Феникс», «Комкон-Безопасность», СКР и департамент по взаимодействию со СМИ Росгвардии.
Последние две недели на парковке «Традиции» не работали камеры видеонаблюдения, пишет Telegram-канал «112». По данным источников канала и ТАСС, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. «Предположительно, за автомобилем следили и контролировали его передвижение», — добавил собеседник агентства.
Источник ТАСС в правоохранительных органах затем уточнил, что в бомбе было около 400 г тротила, ее части отправили на экспертизу. «112» при этом сообщает, что мощность заряда составила около 800 г в тротиловом эквиваленте.
Дугина погибла вечером 20 августа на Можайском шоссе близ подмосковного поселка Большие Вязёмы. Ей было 29 лет. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» вместе с отцом. Тот сначала планировал поехать с ней, но в итоге сел в другой автомобиль, говорили источники «112».
Следственный комитет завел дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК), эта статья грозит предельным наказанием в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Ведомство увидело признаки заказного характера преступления. ФСБ днем 22 августа объявила о раскрытии преступления, назвав подозреваемой гражданку Украины Наталью Вовк, которая прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью 2010 года рождения. По данным ФСБ, женщина с дочерью для организации убийства и сбора информации арендовала квартиру в Москве в том же доме, где жила Дугина. Для наблюдения за женщиной подозреваемые использовали автомобиль Mini Cooper, считают в ведомстве. При въезде в Россию на автомобиль были установлены номера ДНР, в Москве использовались номера Казахстана, а при выезде из России — украинские. ФСБ обвинила в произошедшем спецслужбы Украины.
Власти Украины обвинения в причастности к убийству Дугиной отвергают. «Украина, безусловно, к этому не имеет отношения», — подчеркнул советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Александр Дугин — советский и российский философ, политолог, социолог и общественный деятель. Он является одним из главных идеологов евразийства и возглавляет Международное евразийское движение. С 2015 года находится под санкциями США, Канады и Австралии.
Дарья Дугина в 2015 году окончила аспирантуру философского факультета МГУ. Ей было 29 лет, она работала на радио «Комсомольская правда» и на телеканале «Царьград», участвовала в Международном евразийском движении. В июле 2022 года против нее ввела санкции Великобритания. Лондон обвинил Дугину в распространении дезинформации, а также поддержке действий и политики, направленных на дестабилизацию Украины, подрыв суверенитета и территориальной целостности страны.