Росгвардия проверит охрану «Традиции» после гибели дочери Дугина

Бомбу в машину, при взрыве которой погибла Дарья Дугина, установили на фестивале, охранные предприятия проверят, написал Хинштейн. Источники «112» сообщали, что на парковке фестиваля две недели не работали камеры наблюдения

Александр Дугин и Дарья Дугина (Фото: akimapachev / Telegram)

Следственный комитет и Росгвардия проведут проверку служб безопасности подмосковного фестиваля «Традиция» в связи с убийством Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. Об этом написал в Telegram глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Депутат указал, что на фестивале работали частные охранные организации «Комкон-Безопасность» и «Феникс» и именно на мероприятии была заложена бомба, из-за взрыва которой погибла Дугина.

РБК направил запросы в «Феникс», «Комкон-Безопасность», СКР и департамент по взаимодействию со СМИ Росгвардии.

Последние две недели на парковке «Традиции» не работали камеры видеонаблюдения, пишет Telegram-канал «112». По данным источников канала и ТАСС, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. «Предположительно, за автомобилем следили и контролировали его передвижение», — добавил собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах затем уточнил, что в бомбе было около 400 г тротила, ее части отправили на экспертизу. «112» при этом сообщает, что мощность заряда составила около 800 г в тротиловом эквиваленте.

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Дугина погибла вечером 20 августа на Можайском шоссе близ подмосковного поселка Большие Вязёмы. Ей было 29 лет. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» вместе с отцом. Тот сначала планировал поехать с ней, но в итоге сел в другой автомобиль, говорили источники «112».

Следственный комитет завел дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК), эта статья грозит предельным наказанием в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Ведомство увидело признаки заказного характера преступления. ФСБ днем 22 августа объявила о раскрытии преступления, назвав подозреваемой гражданку Украины Наталью Вовк, которая прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью 2010 года рождения. По данным ФСБ, женщина с дочерью для организации убийства и сбора информации арендовала квартиру в Москве в том же доме, где жила Дугина. Для наблюдения за женщиной подозреваемые использовали автомобиль Mini Cooper, считают в ведомстве. При въезде в Россию на автомобиль были установлены номера ДНР, в Москве использовались номера Казахстана, а при выезде из России — украинские. ФСБ обвинила в произошедшем спецслужбы Украины.