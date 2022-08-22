Бомбу в машине дочери Дугина подорвали дистанционно

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа после взрыва автомобиля, на котором, предположительно, должен был ехать ее отец. По данным ТАСС и «112», взрывное устройство в машине сработало дистанционно

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Взрывное устройство, установленное на автомобиле Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, привели в действие дистанционно, сообщили источник ТАСС в правоохранительных органах и Telegram-канал «112».

«В настоящее время установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом. Предположительно, за автомобилем следили и контролировали его передвижение», — пояснил собеседник агентства.

Журналисты «112», предположили, что незадолго до убийства Дугиной исполнители могли вывести камеры на парковке ее машины из строя, поскольку последние две недели они не работали. Следователи отрабатывают различные версии, в том числе связанные с личными конфликтами Дарьи Дугиной и ее отца. Но приоритетной остается версия о причастности к убийству украинских спецслужб.

РБК направил запрос в Следственный комитет.

Дарья Дугина погибла 20 августа в районе поселка Большие Вяземы Московской области. В ее Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство. По данным следствия, оно было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Александр и Дарья Дугины в тот вечер возвращались с фестиваля «Традиция» в усадьбе Захарово. Дугин планировать ехать вместе с дочерью, однако в последний момент сел в другую машину, передавал Mash.

Источник ТАСС в правоохранительных органах впоследствии сообщил, что бомбе было около 400 г тротила, ее части отправили на экспертизу. «112» пишет, что мощность заряда составила примерно 800 г в тротиловом эквиваленте.

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После гибели Дугиной Следственный комитет завел уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом). Следователи считают, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер.

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что если причастность украинских спецслужб к гибели девушки подтвердится, то «речь нужно вести о политике государственного терроризма». После этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг причастность Киева к убийству Дугиной: «Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения», — сказал он.