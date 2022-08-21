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Захарова назвала гостерроризмом возможный «след Киева» в убийстве Дугиной

Захарова назвала гостерроризмом возможный «след Украины» в гибели дочери Дугина
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Если причастность Киева к гибели Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, подтвердится, то речь нужно вести о политике государственного терроризма, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram.

«Если подтвердится украинский след, — а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, — то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом», — написала Захарова.

По ее словам, за эти годы накопилось достаточно фактов — «от политических призывов к насилию до руководства и участия госструктур Украины в преступлениях».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг причастность Киева к убийству Дугиной. «Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения», — сказал он.

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Дарья Дугина погибла 20 августа в районе поселка Большие Вяземы Московской области. В ее машине Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство. По данным следствия, оно было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя.

По данным Telegram-канала 112, Александр и Дарья Дугины вечером 20 августа возвращались с фестиваля «Традиция» в усадьбе Захарово. Дугин планировал ехать вместе с дочерью, однако в последний момент сел в другую машину.

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Следственный комитет завел уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом). Следователи считают, что убийство «было заранее спланировано и носит заказной характер».

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ответственность за взрыв лежит на «террористах украинского режима», которые, «пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь».

Александр Дугин — советский и российский философ, а также политолог, социолог и общественный деятель. Он является одним из главных идеологов евразийства и возглавляет Международное евразийское движение. В связи с событиями на Украине с марта 2015 года против Дугина ввели санкции США, Канада и Австралия.

Против Дарьи Дугиной в июле 2022 года ввела санкции Великобритания. Девушке было 30 лет, она работала на радио «Комсомольская правда» и на телеканале «Царьград».

Теги
Мария Захарова Александр Дугин Украина взрыв автомобиля убийство
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