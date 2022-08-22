Военные четырех стран приступили к «Балтийскому бикини»

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В акватории Балтийского моря начинаются военные учения Baltic Bikini 2022 с участием Литвы, Латвии, Эстонии и Чехии, передает LRT со ссылкой на литовскую армию.

Учения пройдут в два этапа: первые тренировки пройдут в бассейнах, затем военные отработают операции по выживанию в море. Они отработают спасение экипажей в случае авиакатастрофы, также летный состав ВВС научат правильно действовать в чрезвычайных ситуациях и спасать людей на воде.

Маневры продлятся четыре дня и завершатся 26 августа.

Учения Baltic Bikini впервые прошли в 1999 году, их инициировала Дания в рамках сотрудничества с прибалтийскими странами. С 2004 года они проходят ежегодно в одном из государств Балтии.

Ранее 22 августа совместные военные учения Ulchi Freedom Shield (UFS) начали Южная Корея и США. Впервые с 2017 года на одном из их этапов будут проводиться полевые тренировки. Всего они предусматривают три стадии: компьютерную симуляцию для командных пунктов, полевую подготовку и учения по гражданской обороне. Сначала военные отработают оборонную часть и отразят учебные «атаки» КНДР по сеульской агломерации. Затем они начнут практиковаться в контратаках.