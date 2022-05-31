В ЕС заявили о планах стать «военной силой» из-за ситуации на Украине

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель считает, что в современной ситуации Евросоюзу недостаточно быть сильным торговым блоком, не обеспечит ему безопасность и вера в верховенство закона

Жозеп Боррель (Фото: Olivier Matthys / AP)

Ситуация на Украине показала, что Евросоюзу необходимо стать военной силой, так как мягкой силы для таких случаев недостаточно. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на саммит Евросоюза, посвященный рассмотрению нового пакета санкций против России и ситуации на Украине.

«То, что мы усвоили на основании конфликта на Украине, что недостаточно торговли, верховенства закона, недостаточно быть сильной гражданской державой, мы [ЕС] также должны быть серьезной военной силой», — сказал Боррель.

По его словам, во вторник, во второй день саммита, его участники собираются обсудить оборонные вопросы и темы, связанные с безопасностью.

«Мы будем обсуждать оборону, а также то как нам повысить обороноспособность и безопасность стран-членов. Безопасность придаст членам ЕС дополнительную уверенность», — сказал Боррель.

Он напомнил, что в Евросоюзе создано Европейское оборонное агентство, которое занимается вопросами внешней политики и безопасности. Участники саммита оценят его работу. «Постараемся посмотреть, как оно [оборонное агентство] функционирует и должны ли мы будем сделать что-то большее. Мы проверим финансирование, изучим его эффективность и оценим наличие дублирующих функций», — сказал Боррель.

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Он напомнил, что накануне, в первый день работы саммита, страны ЕС обсудили шестой пакет санкций против России и согласовали снижение объемов импорта российской нефти. «К концу года мы будем получать на 90% меньше нефти из России», — констатировал он.

Глава европейской дипломатии не в первый раз говорит о необходимости повышения обороноспособности ЕС и создания в Европе собственных вооруженных сил. 23 марта Боррель заявлял, что ЕС должен укрепить оборонный потенциал, который истощен из-за оказания военной помощи Украине. По его мнению, Европа «находится в опасности», и ей требуется свои вооруженные силы.

О том, что в системе обороны стран Евросоюза много прорех, говорилось в документах Еврокомиссии, которые 13 мая опубликовала испанская газета Pais. В Брюсселе считают, что ситуация вокруг Украины выявила проблемы с обороноспособностью стран союза. В частности, говорилось в документах, у ЕС очень слабая противовоздушная оборона городов и объектов инфраструктуры, есть дефицит вооружений и недостаточно мощностей по их производству. Кроме того, в случае военного конфликта Европе грозят проблемы с логистикой, а у военных нет зашифрованной спутниковой связи с европейским покрытием. Брюссель констатировал также пробелы в сфере кибербезопасности и нехватку боеприпасов после их поставок для помощи украинской армии.

В марте, после начала российской спецоперации на Украине, в ЕС предприняли ряд шагов для укрепления обороноспособности. В частности, впервые в истории страны ЕС согласовали общую оборонную стратегию, получившую название «Стратегический компас». Тогда Боррель заявлял, что она принята для того, чтобы «научиться говорить на языке силы» и подготовиться к «нынешним и будущим вызовам». Также в Брюсселе планировали резко увеличить расходы на оборону и повысить независимость в этой сфере, прежде всего от США.