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Британия ввела санкции против дочери Дугина и еще пяти россиян

Все новые фигуранты санкционного списка обвиняются в поддержке курса на дестабилизацию Украины и продвижение российского взгляда на события там
Дарья Дугина
Дарья Дугина (Фото: paideuma.tv)

Санкционный список Великобритании пополнился фамилиями еще шести граждан России. Как указано на сайте британского МИДа, в него попала Дарья Дугина — дочь политолога Александра Дугина. Александр Дугин — сторонник евразийства и интеграции России с постсоветскими республиками. Он находится в санкционных списках США, ЕС и Канады с середины 2010-х годов.

«Дугина является частым и известным автором дезинформации в отношении Украины <...> на различных онлайн-платформах. Таким образом, Дугина поддерживала и продвигала политику или действия, которые дестабилизируют Украину, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины», — говорится в сообщении.

В санкционный список также попали:

  • директора медиагруппы Newsfront Евгений Глотов и Юрий Федин;
  • сооснователь Newsfront и заместитель председателя Внешэкономбанка Михаил Синелин;
  • Алена Чугулева и Аэлита Мамакова, которые названы одними из ключевых фигур информационно-аналитического агентства South Front.

South Front, считают аналитики правительства Великобритании, — это веб-сайт, который «распространял дезинформацию об Украине и продвигал
ложные нарративы правительства России» о спецоперации.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС


Newsfront назван российским новостным агентством, которое известно «публикацией дезинформации» о спецоперации, что «поддерживает действия,
которые дестабилизируют Украину».

Из юридических лиц в британский санкционный список внесли United World International project, зарегистрированный в Стамбуле. «United World International — это новостной онлайн-сайт, который продвигает пророссийскую
дезинформацию. Есть разумные основания полагать, что эта организация поддерживает или поддерживала политику или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету или безопасности Украины», — говорится в обосновании санкций.

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Ранее 29 июня Великобритания включила в санкционный список российского бизнесмена Владимира Потанина и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и его жены. Потанин попал под ограничительные меры как контролирующий собственник Росбанка: «Интеррос» купил его в апреле у покидавшего российский рынок Societe Generale. Как отметили британские власти, Росбанк ведет бизнес в финансовом секторе России, представляющем стратегическую важность для российского правительства.

Российские власти ограничительные меры со стороны Запада неоднократно называли незаконными. «Санкционная истерия, в которой одну из ведущих, если не главную роль играет Лондон, не оставляет нам иного выбора, кроме как принять ответные пропорциональные жесткие меры. Их результатом, несомненно, станет подрыв британских интересов в России», — заявила представитель МИДа Мария Захарова.

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Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Великобритания санкции Украина
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