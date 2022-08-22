В Британии предложили способ стимулировать граждан экономить энергию
Оператор британской единой энергетической системы National Grid предлагает делать вычеты гражданам за каждый сэкономленный кВч в определенное время суток, пишет Daily Express. Это поможет избежать отключений электроэнергии.
Компания хочет, чтобы люди ограничивали использование энергоемких электроприборов в часы пиковой нагрузки: с 17:00 до 20:00. К таким приборам относятся стиральные машины, сушилки и игровые приставки. Тем, кто это сделает, будут положены вычеты в размере до £6 за один сэкономленный кВч.
National Grid обратилась к регулятору Ofgem за разрешением ввести меру к концу октября. Там опасаются, что интенсивное использование энергоемких электроприборов осенью может привести к чрезмерной нагрузке на сеть и впоследствии к отключениям электроэнергии.
Источник газеты уточнил, что речь идет не о том, чтобы люди сидели дома в темноте или замерзали, а о том, чтобы, например, перенести стирку на другое время дня.
Издание приводит данные Energy Savings Trust, согласно которым на стиральные и посудомоечные машины, а также сушилки приходится 14% среднего счета за электроэнергию, а ноутбуки, телевизоры и игровые приставки составляют еще 6%.
В Британии уже ранее применяли систему вычетов за экономию электроэнергии. Так, в феврале и марте 105 тыс. клиентов Octopus Energy — энергетической компании, специализирующейся на возобновляемых источниках энергии — попросили отказаться от использования бытовой техники на два часа в день. Вознаграждение в виде вычета полагалось тем домохозяйствам, которые сократили потребление энергии на 30-40%.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Британия разработала план, который предусматривает плановые отключения электроэнергии на промышленных объектах и даже в жилых домах, если холодная погода будет совпадать с нехваткой газа. Однако это наихудший сценарий, согласно которому страна будет испытывать нехватку электроэнергии в размере примерно одной шестой от пикового спроса.
В мае Ofgem предупредил, что к октябрю цены на электроэнергию в Британии могут вырасти на 42% к уровню цен на тот момент. Там предположили, что около 12 млн домохозяйств страны к этому времени могут столкнуться с топливной бедностью, когда расходы на энергию превышают 10% от доходов.
В июле эксперты консалтинговой компании Cornwall Insight допустили более резкий рост цен на газ и электроэнергию в Британии, чем ожидалось раньше. По их прогнозам, к октябрю месячный счет увеличится с £1971 до £3245, а к январю — до £3364.
Ранее в Германии решили предпринять меры по экономии газа, в том числе сократить его использование в промышленности и увеличить нагрузку на угольные станции.