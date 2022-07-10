Британские аналитики заявили о росте зимой в стране цены на электричество

В январе 2023 года стоимость газа и электроэнергии для британских домохозяйств может резко вырасти до 3364 фунтов стерлингов в месяц, пишет таблоид The Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight.

Эксперты компании полагают, что при текущих рекордных счетах на 1971 фунтов стерлингов каждый месяц стоимость газа и электричества в октябре вырастет до 3245 фунтов стерлингов, а в январе — уже до 3364 фунтов. По их данным, эта цифра на 360 фунтов больше, чем предполагали авторы более ранних прогнозов. Речь идет о ценовом пороге стоимости, который устанавливает британский энергорегулятор Ofgem.

Согласно предыдущему отчету экспертов от 22 июня, счета должны были вырасти до 2981 фунта стерлингов в октябре и до 3003 фунтов стерлингов в январе. По данным газеты, только в апреле счета за электроэнергию выросли на 54% для среднестатистического домохозяйства.

Эксперты считают, что подобная ситуация может сказаться «миллионах» британских семей, так как им потребуется больший объем финансовой помощи от государства зимой.

В мае глава британского регулятора в сфере энергетики Ofgem Джонатан Брирли предупреждал, что к октябрю около 12 млн домохозяйств в Великобритании могут столкнуться с так называемой топливной бедностью (когда расходы на энергию превышают 10% располагаемых доходов) из-за роста стоимости ресурса на 42%. Он собирался сказать экс-главе британского казначейства Риши Сунаку, что хочет повысить потолок цен на газ и электроэнергию с £1971 до £2800 (с $2467 до $3505).

Британские власти выделили на помощь в сфере энергетики £9 млрд ($11,3 млрд), однако Брирли счел ее недостаточной, так как цены на продукты питания и бензин в стране также выросли до рекордного уровня.

Читайте на РБК Pro Pro x The Economist Инвесторы теряют интерес к стартапам. Что происходит в Кремниевой долине Инвесторы теряют интерес к стартапам. Что происходит в Кремниевой долине Статьи Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Статьи Pro Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Инструкции Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи Pro Улучшает память и заставляет тратить больше: свежие исследования о кофе Улучшает память и заставляет тратить больше: свежие исследования о кофе Исследования Pro 5 здоровых привычек соосновательницы Setters и CEO re-feel Алины Чичиной 5 здоровых привычек соосновательницы Setters и CEO re-feel Алины Чичиной Статьи Pro Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу Инструкции

Рост цен на электроэнергию в Великобритании, писала газета The Guardian, связан с продолжающимся влиянием пандемии коронавируса на добычу энергоресурсов и военными действиями на Украине. В последнем случае некоторые страны, включая Великобританию, ограничили импорт российских нефти и газа.