Британские аналитики заявили о росте зимой в стране цены на электричество
В январе 2023 года стоимость газа и электроэнергии для британских домохозяйств может резко вырасти до 3364 фунтов стерлингов в месяц, пишет таблоид The Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight.
Эксперты компании полагают, что при текущих рекордных счетах на 1971 фунтов стерлингов каждый месяц стоимость газа и электричества в октябре вырастет до 3245 фунтов стерлингов, а в январе — уже до 3364 фунтов. По их данным, эта цифра на 360 фунтов больше, чем предполагали авторы более ранних прогнозов. Речь идет о ценовом пороге стоимости, который устанавливает британский энергорегулятор Ofgem.
Согласно предыдущему отчету экспертов от 22 июня, счета должны были вырасти до 2981 фунта стерлингов в октябре и до 3003 фунтов стерлингов в январе. По данным газеты, только в апреле счета за электроэнергию выросли на 54% для среднестатистического домохозяйства.
Эксперты считают, что подобная ситуация может сказаться «миллионах» британских семей, так как им потребуется больший объем финансовой помощи от государства зимой.
В мае глава британского регулятора в сфере энергетики Ofgem Джонатан Брирли предупреждал, что к октябрю около 12 млн домохозяйств в Великобритании могут столкнуться с так называемой топливной бедностью (когда расходы на энергию превышают 10% располагаемых доходов) из-за роста стоимости ресурса на 42%. Он собирался сказать экс-главе британского казначейства Риши Сунаку, что хочет повысить потолок цен на газ и электроэнергию с £1971 до £2800 (с $2467 до $3505).
Британские власти выделили на помощь в сфере энергетики £9 млрд ($11,3 млрд), однако Брирли счел ее недостаточной, так как цены на продукты питания и бензин в стране также выросли до рекордного уровня.
Рост цен на электроэнергию в Великобритании, писала газета The Guardian, связан с продолжающимся влиянием пандемии коронавируса на добычу энергоресурсов и военными действиями на Украине. В последнем случае некоторые страны, включая Великобританию, ограничили импорт российских нефти и газа.