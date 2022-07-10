Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 62,05 (-2,09) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 61,27 (-1,88) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Британские аналитики заявили о росте зимой в стране цены на электричество Экономика, 07:02
Байден связал визит в Эр-Рияд с желанием «противостоять агрессии России» Политика, 06:27
Эксперт Роспотребнадзора предупредила о малых отличиях COVID-19 от ОРВИ Общество, 06:23
Взрыв произошел на заводе в американском штате Оклахома Общество, 06:01
В Киеве назвали «Железный купол» неподходящим для Украины Политика, 05:31
Spiegel узнал, что ФРГ нашла поставщика снарядов к обещанным Киеву танкам Политика, 04:59
Telegraph узнала, что Джонсон рассматривает возможность уйти из политики Политика, 04:19
Посол ЛНР рассказал о продолжении наступления на Северск Политика, 03:37
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Власти Украины сообщили об аресте связанных с Россией активов на $200 млн Политика, 03:27
Шольц заявил о проблемах с энергобезопасностью в ФРГ на годы Политика, 03:13
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 02:46
Экс-главы МИД и Минздрава поборются за пост премьера Британии Политика, 02:36
Количество пострадавших при протестах на Шри-Ланке увеличилось до 45 Политика, 02:23
МИД Канады объявил о планах страны расширить санкции против России Политика, 01:43
Экономика ,  
0 

Британские аналитики заявили о росте зимой в стране цены на электричество

В январе 2023 года стоимость газа и электроэнергии для британских домохозяйств может резко вырасти до 3364 фунтов стерлингов в месяц, пишет таблоид The Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight.

Эксперты компании полагают, что при текущих рекордных счетах на 1971 фунтов стерлингов каждый месяц стоимость газа и электричества в октябре вырастет до 3245 фунтов стерлингов, а в январе — уже до 3364 фунтов. По их данным, эта цифра на 360 фунтов больше, чем предполагали авторы более ранних прогнозов. Речь идет о ценовом пороге стоимости, который устанавливает британский энергорегулятор Ofgem.

Британский регулятор предупредил о росте счетов за электроэнергию на 42%
Экономика
Фото:Matt Cardy / Getty Images

Согласно предыдущему отчету экспертов от 22 июня, счета должны были вырасти до 2981 фунта стерлингов в октябре и до 3003 фунтов стерлингов в январе. По данным газеты, только в апреле счета за электроэнергию выросли на 54% для среднестатистического домохозяйства.

Эксперты считают, что подобная ситуация может сказаться «миллионах» британских семей, так как им потребуется больший объем финансовой помощи от государства зимой.

В мае глава британского регулятора в сфере энергетики Ofgem Джонатан Брирли предупреждал, что к октябрю около 12 млн домохозяйств в Великобритании могут столкнуться с так называемой топливной бедностью (когда расходы на энергию превышают 10% располагаемых доходов) из-за роста стоимости ресурса на 42%. Он собирался сказать экс-главе британского казначейства Риши Сунаку, что хочет повысить потолок цен на газ и электроэнергию с £1971 до £2800 (с $2467 до $3505).

Британские власти выделили на помощь в сфере энергетики £9 млрд ($11,3 млрд), однако Брирли счел ее недостаточной, так как цены на продукты питания и бензин в стране также выросли до рекордного уровня.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Инвесторы теряют интерес к стартапам. Что происходит в Кремниевой долине
Статьи
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Gregory Hayes / Unsplash Улучшает память и заставляет тратить больше: свежие исследования о кофе
Исследования
Pro
5 здоровых привычек соосновательницы Setters и CEO re-feel Алины Чичиной
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции

Рост цен на электроэнергию в Великобритании, писала газета The Guardian, связан с продолжающимся влиянием пандемии коронавируса на добычу энергоресурсов и военными действиями на Украине. В последнем случае некоторые страны, включая Великобританию, ограничили импорт российских нефти и газа.

Теги
электроэнергия Великобритания рост цен
Материалы по теме
Британский регулятор предупредил о росте счетов за электроэнергию на 42%
Экономика
Регионам разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию
Бизнес
Метро Ташкента приостановило работу из-за отключения электроэнергии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter