В Литве и Латвии допустили остановку производства из-за цен на энергию

В Литве и Латвии ряд предприятий могут приостановить производство: при текущих ценах на электричество их работа станет невыгодной. Накануне стоимость электроэнергии на бирже Nord Pool достигла €4000 на фоне ремонта электростанций

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Литве и Латвии из-за рекордных цен на электроэнергию предприятия могут приостановить производство, сообщили главы профильных конфедераций балтийских республик.

Стоимость электричества для потребителей из Литвы, Латвии и Эстонии накануне достигла потолка биржи Nord Pool и составила €4000 за мегаватт-час (€4 за киловатт-час).

«Один евро за киловатт-час уже была космическая цена, потом было два евро, тоже космическая. Четыре евро — это абсурд. В таком случае хочется остановить все производство и оставить его в свободном режиме», — заявил LRT глава конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс.

По его словам, если цена вновь достигнет максимума, ряд предприятий снизят объемы производства. «[Они снизят объемы в том случае], если производственная технология позволит это сделать, поскольку есть такие отрасли, например химическая, где производство не очень-то и можно остановить», — отметил он.

По словам Янулявичюса, столь высокая цена на электроэнергию вызывает у промышленных предприятий головную боль, потому что себестоимость продукции значительно растет, а цены для клиентов поднять нельзя, поскольку они прописаны в контрактах.

«С такими ценами на электроэнергию мы не можем продать свою продукцию. Раньше промышленные предприятия платили за электричество около 7–10 центов за киловатт-час без НДС, и эти затраты составляли от 8 до 20% стоимости конечной продукции. Представьте, что подорожание идет в десятки раз, то есть мы должны вдвое поднимать цену на продукцию, но мы не можем этого сделать, потому что договоры заключаются на год», — отметил Янулявичюс.

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С проблемами из-за роста цен на электроэнергию столкнулись и предприятия в Латвии, счета которых по договору привязаны к биржевой цене. Если в прошлые недели главный вопрос был в наличии газа, то скачок цен на электричество в последние дни создал новые вопросы и решение «нужно искать немедленно», приводит Rus.LSM слова главы конфедерации работодателей Латвии Лиги Менгельсоне.

По ее словам, резкий подъем стоимости электроэнергии создает ощущение, что ситуация вышла из-под контроля и «потрясла часть производителей, для которых стоимость одного дня потребления электроэнергии равна счету за месяц». Менгельсоне призвала Минэкономики Латвии, комиссию по регулированию общественных услуг и другие ответственные учреждения проконтролировать урегулирование сложившейся ситуации, отметив, что в обратном случае стране придется столкнуться с «неизбежными последствиями» — приостановкой или даже закрытием предприятий.

Страны Балтии вместе со странами Северной Европы являются частью совместной энергетической биржи Nord Pool. Одной из причин рекордных цен на электроэнергию на ней стал ремонт электростанций. Как пишет ERR, в Эстонии ремонтируют несколько энергоблоков Нарвских электростанций, а после того как они вернутся к работе, на плановый ежегодный ремонт на месяц уйдет уже Аувереская электростанция. Помимо этого, ремонт также проводится на Рижской ТЭЦ-1. Параллельно с этим в регионе наблюдается нехватка газа для производства электричества, отметил глава ассоциации энергетиков и энергостроителей Латвии Гунар Валдманис.