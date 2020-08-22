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Отравление Навального ,  
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В ООН назвали ситуацию с госпитализацией Навального тревожной

Управление ООН по правам человека обеспокоено ситуацией вокруг госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в Twitter управления.

Там отметили, что сообщения о состоянии Навального «вызывают большую тревогу». «Для его скорейшего и полноценного выздоровления важно, чтобы он получил необходимое лечение», — говорится в сообщении.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

21 августа жена политика Юлия Навальная подписала заявление о транспортировке мужа на лечение в Германию из Омска. Вылет самолета, который должен доставить Навального в ФРГ, отложен до утра 22 августа, чтобы пилоты могли отдохнуть. Ранее врачи разрешили перевезти оппозиционера на лечение в немецкую клинику под ответственность его жены.

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Самолет из Германии, готовый отвезти Навального для лечения в клинике &laquo;Шарите&raquo; в Берлине, с медицинским оборудованием на борту совершает посадку в омском аэропорту

Навального пришлось экстренно госпитализировать 20 августа во время рейса Томск — Москва. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, откуда политика увезли в больницу. Он впал в кому. Соратники Навального считают, что его отравили, и связывают это с политической деятельностью оппозиционера.

В омской больнице в пятницу исключили версию отравления. Главврач больницы, где лежит Навальный, Александр Мураховский заявил, что химико-токсикологическая экспертиза не выявила следов отравления. Он сказал, что врачи смогли поставить политику «определенный диагноз», однако о чем идет речь, не уточнил. Ранее врачи связывали состояние Навального с нарушением обмена веществ.

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Теги: Алексей Навальный, отравление, госпитализация, кома
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