В ООН назвали ситуацию с госпитализацией Навального тревожной

Управление ООН по правам человека обеспокоено ситуацией вокруг госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в Twitter управления.

Там отметили, что сообщения о состоянии Навального «вызывают большую тревогу». «Для его скорейшего и полноценного выздоровления важно, чтобы он получил необходимое лечение», — говорится в сообщении.

21 августа жена политика Юлия Навальная подписала заявление о транспортировке мужа на лечение в Германию из Омска. Вылет самолета, который должен доставить Навального в ФРГ, отложен до утра 22 августа, чтобы пилоты могли отдохнуть. Ранее врачи разрешили перевезти оппозиционера на лечение в немецкую клинику под ответственность его жены.