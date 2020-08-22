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Отравление Навального ,  
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Навального доставили из омской больницы в аэропорт

Навального на реанимобиле привезли из омской больницы в аэропорт. Самолет, который должен доставить политика в Германию, ожидает там с утра 21 августа
Фото: EPA / Сергей Ильницкий / ТАСС
Фото: EPA / Сергей Ильницкий / ТАСС

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, находившего в тяжелом состоянии в омской больнице, доставили на реанимобиле в аэропорт, сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«При этом [его брат] Олег Навальный, [директор ФБК] Иван Жданов и я были в больнице. Была договоренность, что мы поедем в реанимобиле с Алексеем. Но его увезли втайне от нас», — написала она.

В минздраве Омской области на звонки РБК не ответили.

Вывезти Навального на лечение за границу врачи омской больницы скорой медицинской помощи разрешили 21 августа — под ответственность его супруги. В тот же день Юлия Навальная подписала заявление о транспортировке мужа в Германию, но, как сообщили в омском минздраве, вывозить пациента раньше утра отказалась немецкая сторона. Это связано с требованиями профсоюза авиаперевозчиков ФРГ: летчикам нужен был отдых. Самолет ожидал разрешения на вывоз политика с утра 21 августа.

Организовать рейс родным Навального помогла правозащитная организация «Кино за мир». В 2018 году она помогла доставить в Германию на лечение Петра Верзилова из группы Pussy Riot. Теперь он сам, как сообщили в организации, попросил помочь с отправкой спецрейса с Навальным. По информации Spiegel, в Берлине оппозиционера поместят в госпиталь «Шарите».

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет с ним экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали: Навальный впал в кому.

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Политика
Алексей Навальный

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Сторонники Навального утверждают, что его отравили из-за политической деятельности. В омской больнице, в которую оппозиционера привезли в тяжелом состоянии, версию с отравлением исключили, связав произошедшее с нарушением обмена веществ. Однако лечащий врач Навального Анастасия Васильева с заключением местных врачей не согласилась, отметив, что нарушение обмена веществ — это не диагноз, а состояние, которое может быть при большом количестве заболеваний. «Опять держат нас за идиотов: говорят умные общие слова, а причину комы и диагноз установить не в силах», — заявила она.

Специалисты МВД в смывах с кожи, волос и одежды Навального нашли 2-этилгексил дифенил фосфат — вещество, которое используется в промышленности для повышения пластичности. Главврач омской больницы Александр Мураховский объяснил, что это «обычная промышленная химия».

По мнению экспертов, опрошенных РБК, Навальным не мог отравиться этим веществом. «Это наспех выдуманная гипотеза, которая к реальности не имеет никакого отношения. Причем выдуманная непрофессионально», — заявил РБК профессор Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова Александр Каплун. По его словам, вещество, названное МВД, не особо токсичное, и существенный вред оно может причинить лишь при вдыхании, но не при соприкосновении с пластиковым стаканчиком.

Автор: Виктория Полякова
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Алексей Навальный
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