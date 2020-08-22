Навального доставили из омской больницы в аэропорт

Навального на реанимобиле привезли из омской больницы в аэропорт. Самолет, который должен доставить политика в Германию, ожидает там с утра 21 августа

Фото: EPA / Сергей Ильницкий / ТАСС

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, находившего в тяжелом состоянии в омской больнице, доставили на реанимобиле в аэропорт, сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«При этом [его брат] Олег Навальный, [директор ФБК] Иван Жданов и я были в больнице. Была договоренность, что мы поедем в реанимобиле с Алексеем. Но его увезли втайне от нас», — написала она.

В минздраве Омской области на звонки РБК не ответили.

Вывезти Навального на лечение за границу врачи омской больницы скорой медицинской помощи разрешили 21 августа — под ответственность его супруги. В тот же день Юлия Навальная подписала заявление о транспортировке мужа в Германию, но, как сообщили в омском минздраве, вывозить пациента раньше утра отказалась немецкая сторона. Это связано с требованиями профсоюза авиаперевозчиков ФРГ: летчикам нужен был отдых. Самолет ожидал разрешения на вывоз политика с утра 21 августа.

Организовать рейс родным Навального помогла правозащитная организация «Кино за мир». В 2018 году она помогла доставить в Германию на лечение Петра Верзилова из группы Pussy Riot. Теперь он сам, как сообщили в организации, попросил помочь с отправкой спецрейса с Навальным. По информации Spiegel, в Берлине оппозиционера поместят в госпиталь «Шарите».