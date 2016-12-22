Минутная готовность: как выглядят бывшие базы баллистических ракет США

Как используются бывшие ракетные комплексы, в которых базировалось американское ядерное оружие, — в фотогалерее РБК

Фотогалерея 10 Фото Фото: Adam Reynolds / Redux / EastNews

В разгар холодной войны США разместили тысячи межконтинентальных баллистических ракет в подземных комплексах по всей стране, в том числе для атаки на СССР. В настоящее время две из таких баз функционируют в качестве музеев — это Национальный исторический центр «Минитмен» в штате Южная Дакота и музей ракеты «Титан» в Аризоне.