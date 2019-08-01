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General Electric $14 (+38,89%) прогноз Citigroup к 11.03.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
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Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-III

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США продлит договор СНВ-III, действие которого истекает в 2021 году, сообщает Reuters.

Он заявил, что обеспокоен ростом напряжения между ядерными державами. По его словам, прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности приведет к тому, что «мир потеряет средство против ядерной войны».

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас также призвал Россию и США продлить договор СНВ-III, его статья опубликована в газете Neue Presse. Маас отметил, что продлением договора нужно начать заниматься уже сейчас, чтобы адаптировать его к новым разработкам. «Цель мира, свободного от ядерного оружия, все больше и больше скрывается из виду», — написал Маас, отметив, что необходимо снова включить вопросы разоружения и контроля над вооружениями в международную повестку дня.

Политика
США обвинили Россию в разработке не подпадающих под СНВ-III вооружений

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III между Россией и США вступил в силу в феврале 2011 года. Договор предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц и сокращение межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц. Его действие истекает в 2021 году.

Политика
Белый дом вслед за ДРСМД задумался о разрыве договора Обамы и Медведева

Ранее cоветник президента США по нацбезопасности Джон Болтон подтвердил, что Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа. Поводом к выходу Америки из соглашения стала разработка Россией крылатой ракеты 9М729. В США считают, что ее дальность полета превышает разрешенную договором, Москва это отрицает.

Теги: Договор, МИД Германии, оружие
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